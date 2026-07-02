Omicidio Imprezzabile, l’Associazione Vittime del Dovere annuncia la costituzione di parte civile nel futuro processo

L’Associazione Vittime del Dovere esprime “il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari di Francesco Imprezzabile, vittima di un tragico omicidio che ha profondamente colpito la comunità”. Di fronte a un fatto di tale gravità, l’Associazione ribadisce “il proprio impegno nella tutela dei valori della giustizia, della legalità e del sostegno alle vittime di reati e ai loro familiari”. Per tali ragioni, l’Associazione Vittime del Dovere comunica “sin d’ora la volontà di costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale che sarà instaurato in relazione all’omicidio di Francesco Imprezzabile, affiancando la famiglia nel percorso giudiziario volto all’accertamento della verità e delle responsabilità”.

L’Associazione Vittime del Dovere seguirà con la massima attenzione gli sviluppi delle indagini

“La nostra presenza nel processo rappresenterà un segnale concreto di vicinanza ai familiari e di ferma volontà di sostenere ogni iniziativa finalizzata all’affermazione della giustizia. Nessuna famiglia deve sentirsi sola nell’affrontare il dolore provocato da un crimine così grave”, dichiara l’Associazione. L’Associazione Vittime del Dovere seguirà “con la massima attenzione gli sviluppi delle indagini e del successivo iter processuale, confidando nell’operato dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sulla vicenda”. Rinnovando la propria solidarietà ai familiari di Francesco Imprezzabile, l’Associazione conferma “il proprio costante impegno a tutela della memoria delle vittime e dei principi di giustizia e legalità che costituiscono il fondamento della convivenza civile”.