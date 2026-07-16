“Oltre la tornanza”: a Reggio Calabria l’incontro con Paolo Bolano per raccontare storia, ferite e futuro del Mezzogiorno

Un appuntamento dedicato alla riflessione sulla Calabria, sulle sue radici e sulle prospettive di una terra che continua a interrogarsi sul proprio destino tra memoria, identità e nuove possibilità di sviluppo. Il volume, pubblicato da Media & Books (272 pagine, ISBN 9791281485464), nasce dall’incontro di due sguardi generazionali differenti: quello di Paolo Bolano, giornalista e regista, e quello di Antonino Bolano, autore di una narrazione che attraversa il rapporto con la propria terra attraverso ricordi, testimonianze e analisi. Come si legge nella presentazione del libro, “due sguardi diversi e un solo punto di arrivo: la Calabria e il Mezzogiorno. La forza viva del ritorno e l’osservazione critica di un figlio che ha conosciuto solo attraverso storie e memoria la terra dei suoi avi. Un ponte tra generazioni che è un saggio straordinario sul passato e futuro del Sud”.

A dialogare con gli autori saranno Daniele Castrizio, grecista, e Gimo Polimeni, politologo. L’incontro sarà moderato da Santo Strati, direttore del quotidiano Calabria.Live, mentre l’introduzione sarà affidata a Ezio Privitera, presidente del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. Il titolo, “Oltre la tornanza”, richiama il tema del ritorno alle origini ma invita anche ad andare oltre la semplice nostalgia: recuperare la memoria per costruire una nuova visione del futuro. Un viaggio tra storia, trasformazioni sociali, identità culturale e sfide ancora aperte per il Mezzogiorno. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza e a quanti vogliono approfondire il complesso rapporto tra i calabresi, la loro terra e il futuro delle comunità del Sud.

Appuntamento: martedì 21 luglio 2026 – ore 19.30 – Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” – Reggio Calabria.