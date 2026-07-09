“Oltre”: la nuova personale di Simona Treccosti al Circolo Polimeni di Reggio Calabria

Sarà inaugurata domenica 12 luglio alle ore 19.00, presso il Circolo Polimeni di Reggio Calabria, la mostra personale dell’artista Simona Treccosti, intitolata “Oltre”. L’esposizione sarà visitabile dal 12 al 14 luglio, con apertura al pubblico ogni sera dalle 19.00 alle 23.00, e si concluderà martedì 14 luglio alle ore 23.00. “Oltre” rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Simona Treccosti, da anni protagonista di una ricerca espressiva in continua evoluzione. Il titolo della mostra richiama il desiderio di superare i confini della rappresentazione tradizionale, spingendosi verso una dimensione in cui materia, colore ed emozione dialogano in modo libero e personale.

Nel corso della sua attività, l’artista ha sviluppato un linguaggio sempre più sperimentale, attraversando differenti esperienze pittoriche e ampliando la propria ricerca con l’impiego di tecniche miste, materiali eterogenei e soluzioni creative capaci di trasformare anche elementi di recupero in autentiche opere d’arte. Un’evoluzione che testimonia una costante volontà di ricerca e di rinnovamento, mantenendo sempre al centro la forza comunicativa dell’opera e il coinvolgimento emotivo dello spettatore.

La mostra propone un percorso che invita il visitatore ad andare “oltre” l’apparenza, lasciandosi guidare da suggestioni, simboli e interpretazioni personali. Ogni opera diventa così occasione di riflessione e di dialogo, in un itinerario artistico che unisce sensibilità estetica e sperimentazione.

L’appuntamento conferma il consolidato legame tra Simona Treccosti e il Circolo Polimeni, che negli anni ha ospitato numerose esposizioni dell’artista, valorizzandone la crescita creativa e offrendo al pubblico un’importante occasione di incontro con l’arte contemporanea.

Mostra personale “Oltre” – Simona Treccosti