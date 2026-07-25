Oltre cento visitatori per “L’Arte dei Volumi”: a Polistena cresce l’attesa per una nuova mostra

Un Salone delle Feste gremito, visitatori giunti anche da fuori provincia e decine di messaggi di apprezzamento ricevuti nelle ore successive all’inaugurazione. È il bilancio delle prime giornate di “L’Arte dei Volumi”, la mostra personale di Silvana Surace che, a Polistena, ha trasformato una semplice esposizione in un’esperienza capace di coinvolgere profondamente il pubblico. Tra sabato e domenica, oltre cento visitatori hanno raggiunto il suggestivo Salone delle Feste, riempiendo gli spazi espositivi nonostante il caldo intenso e i malanni stagionali che hanno costretto molte persone a rinunciare alla visita.

Il successo della mostra ha già aperto lo sguardo verso il futuro. Numerosi visitatori che, a causa delle alte temperature, di problemi di salute o della distanza, non sono riusciti a raggiungere Polistena hanno contattato l’artista manifestando il desiderio di poter vivere presto la stessa esperienza. In molti hanno chiesto a Silvana Surace di organizzare una nuova esposizione nei prossimi mesi, quando le condizioni climatiche saranno più favorevoli, per non perdere l’occasione di immergersi in un percorso artistico definito da tanti unico e profondamente arricchente sul piano umano.

Un pubblico coinvolto dal racconto delle opere

Molti visitatori hanno scoperto la mostra passando casualmente davanti alle locandine e hanno deciso di fermarsi. Altri sono rimasti per l’intero percorso guidato da Silvana Surace, seguendo con attenzione il racconto di ogni opera. Nonostante il caldo, nessuno sembrava avere fretta di andare via. Il desiderio di comprendere il significato delle tele ha prevalso sul disagio, dando vita a un rapporto diretto tra l’artista, le opere e il pubblico.

La tecnica tridimensionale che ha reso Silvana Surace conosciuta come “l’artista dei volumi” ha suscitato grande interesse, ma a colpire maggiormente è stato il messaggio racchiuso nelle opere. I visitatori hanno parlato di luce, forza e speranza. Molti hanno confessato di essersi emozionati durante il percorso, mentre altri hanno raccontato di aver trovato nelle tele qualcosa di profondamente personale.

Tra le testimonianze raccolte, una in particolare sintetizza il sentimento condiviso da molti: «In queste opere c’è una grandissima forza e una grandissima voglia di vivere. Parlano da sole.» Un’affermazione che si è ripetuta, con parole diverse, durante tutta la serata inaugurale.

I messaggi ricevuti dopo l’inaugurazione

Le emozioni non si sono fermate alla visita. Il giorno successivo numerose persone hanno contattato l’artista per ringraziarla. C’è chi ha raccontato di aver continuato a pensare alle opere per tutta la notte, chi ha definito la mostra un vero percorso spirituale e chi ha confessato di essere entrato aspettandosi una tradizionale esposizione di quadri e di esserne uscito profondamente cambiato. Per Silvana Surace questo rappresenta il riconoscimento più autentico. Più dei numerosi premi e delle esposizioni nazionali e internazionali, resta la consapevolezza di aver creato un dialogo sincero con il pubblico.

Le sue opere, costruite attraverso volumi, rilievi e colore, hanno dimostrato ancora una volta che l’arte può parlare direttamente alle persone, lasciando un segno destinato a durare ben oltre il tempo di una visita.

La risonanza dell’evento ha superato anche i confini del territorio palmese. Nei giorni successivi all’inaugurazione, diverse persone provenienti da altri centri della Piana e della provincia hanno raccontato all’artista di aver sentito parlare della mostra e del forte impatto che le sue opere hanno avuto sul pubblico. Un passaparola spontaneo che conferma come “L’Arte dei Volumi” non sia stata soltanto una mostra di successo, ma un appuntamento culturale capace di lasciare un segno e di suscitare l’interesse di un pubblico sempre più ampio.