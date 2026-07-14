Oliveto, tutto pronto per la festa della Madonna del Carmine: 5 giorni tra fede, musica e tradizione. Il programma (religioso e civile)

La comunità di Oliveto (zona sud di Reggio Calabria) si prepara ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, promossi dalla Parrocchia Santa Maria Madre della Consolazione. Il programma principale si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026, con un calendario che unirà celebrazioni religiose, momenti di devozione, iniziative popolari, musica e spettacoli. Le funzioni religiose prenderanno il via già mercoledì 15 luglio. Alle ore 7 sarà celebrato il settimo mercoledì in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, mentre alle 21 è prevista l’Adorazione Eucaristica in piazza.

Giovedì 16 luglio alle 18.30 sarà recitato il Santo Rosario. Alle 19 seguirà la Santa Messa solenne, con la benedizione dei portatori e la discesa della venerata effigie della Beata Vergine Maria. Venerdì 17 luglio il Santo Rosario è in programma alle 16.30, seguito alle 17 dalla Santa Messa presieduta da don Francesco Marrapodi, assistente ecclesiastico nazionale dell’ACR.

Sabato 18 luglio, dopo il Rosario delle 18.30, alle 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da monsignor Umberto Lauro, canonico del Capitolo Metropolitano. La giornata conclusiva di domenica 19 luglio inizierà alle 6 con la Santa Messa, alla quale seguirà la processione della venerata effigie della Madonna del Monte Carmelo. Nel pomeriggio, alle 18.30, sarà recitato il Santo Rosario, mentre alle 19 si terrà la Santa Messa solenne presieduta da monsignor Demetrio Sarica, parroco della Basilica Cattedrale.

Giochi, musica e spettacoli serali

Il programma civile inizierà giovedì 16 luglio alle 21.30 con i giochi tradizionali in piazza, rivolti a bambini e adulti. A seguire sarà offerta pasta per tutti. Venerdì 17 luglio, sempre alle 21.30, la serata sarà animata dallo Sfoglia Party, accompagnato da karaoke e DJ set. Sabato 18 luglio, alle 22, è previsto il concerto degli Etnosound. Domenica 19 luglio, alle 21.30, si terrà uno spettacolo di musica italiana curato dal gruppo musicale No Stop Band. A mezzanotte la festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico realizzato dalla ditta Schiavone Fireworks.

Durante tutte le serate sarà inoltre allestito uno stand gastronomico. Il programma è promosso dal sacerdote Davide Amodeo e dal gruppo operativo. Di seguito la locandina con il programma completo e le locandine delle singole serate.