Occhiuto ricorda Berlusconi e il suo interesse per i medici cubani: “era incuriosito dalla scelta della Calabria”

Un video dal forte valore politico e simbolico quello pubblicato su Instagram dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dedicato al rapporto tra Silvio Berlusconi, il Sud e una delle scelte più discusse degli ultimi anni nella sanità regionale: l’arrivo dei medici cubani negli ospedali calabresi. Nel reel, Occhiuto richiama l’interesse che Berlusconi avrebbe mostrato per l’iniziativa avviata dalla Regione Calabria, raccontando come l’ex presidente del Consiglio fosse incuriosito dalla decisione di ricorrere a professionisti provenienti da Cuba per far fronte alla grave carenza di personale sanitario. Un tema che, nel racconto del governatore, si intreccia con l’attenzione di Berlusconi verso il Mezzogiorno e con l’idea di garantire anche ai cittadini del Sud gli stessi diritti riconosciuti nel resto del Paese.

Medici cubani in Calabria, la scelta rivendicata da Occhiuto

Il cuore del messaggio riguarda la presenza dei medici cubani in Calabria, una misura adottata per sostenere reparti e strutture sanitarie in difficoltà. Occhiuto sottolinea il valore concreto di questa soluzione, presentandola come una risposta immediata a un’emergenza che da anni pesa sulla sanità calabrese. La carenza di medici, infatti, ha rappresentato uno dei principali problemi del sistema sanitario regionale, con conseguenze dirette sull’organizzazione degli ospedali, sui turni, sui servizi e sulla capacità di garantire assistenza ai cittadini. In questo contesto, l’arrivo di centinaia di professionisti stranieri viene raccontato come un intervento necessario per non lasciare scoperti presidi fondamentali del territorio.

Sanità calabrese e diritto alla cura

Nel video emerge anche un messaggio più ampio: la Calabria non deve essere considerata una regione di serie B quando si parla di salute, ospedali e servizi essenziali. Il riferimento ai diritti dei cittadini del Sud richiama un tema centrale del dibattito pubblico, quello dell’uguaglianza nell’accesso alle cure tra Nord e Sud. Occhiuto lega quindi la vicenda dei medici cubani a una battaglia più generale per il rafforzamento della sanità pubblica calabrese, puntando l’attenzione sulla necessità di garantire risposte rapide e concrete. Il messaggio è chiaro: davanti a un sistema in sofferenza, servono soluzioni capaci di produrre effetti reali, anche quando sono innovative o fuori dagli schemi tradizionali.

Il messaggio politico del reel

Il reel pubblicato da Roberto Occhiuto ha anche una forte dimensione comunicativa. Attraverso il richiamo a Berlusconi, al suo rapporto con il Sud e alla curiosità mostrata verso l’esperienza calabrese, il presidente della Regione rafforza la narrazione di una scelta amministrativa rivendicata come coraggiosa.

La sanità resta uno dei dossier più delicati per la Calabria, ma Occhiuto utilizza il video per ribadire che la Regione ha provato a intervenire su una criticità strutturale con strumenti concreti. Al centro del messaggio ci sono gli ospedali calabresi, il bisogno di personale, il ruolo dei medici cubani e il diritto dei cittadini a ricevere cure adeguate senza essere costretti a cercarle altrove. In questo senso, il video non è solo un ricordo di Berlusconi, ma anche una presa di posizione sulla gestione della sanità in Calabria: una rivendicazione politica e istituzionale di una scelta che, secondo Occhiuto, ha contribuito a dare risposte dove il sistema rischiava di non riuscire più a garantirle.