Nuovo ospedale di Siracusa, Gennuso: “grazie a Schifani grande risultato per la comunità “

“Esprimo il mio grande apprezzamento e la mia gratitudine al presidente Schifani per il risultato storico che abbiamo appena conseguito. Il via libera definitivo al nuovo ospedale di Siracusa è la conferma che il presidente ha da sempre sposato questa battaglia, facendone una bandiera del proprio governo fin dal primo giorno. Ancora una volta dimostra un’attenzione concreta per la sanità, per i diritti dei cittadini e per il territorio siracusano”. Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, commentando l’approvazione definitiva del progetto del nuovo ospedale di Siracusa.

“Un’opera da oltre 400 milioni di euro, con 438 posti letto e 14 sale operatorie, che sorgerà a Tremilia e che restituirà alla nostra provincia una struttura sanitaria all’altezza delle sue esigenze. Non si tratta solo di numeri, ma di risposte reali per chi oggi è costretto a spostarsi fuori provincia per curarsi. Ringrazio anche l’assessore Caruso per il lavoro svolto in queste settimane. Ora si apra il cantiere e si proceda speditamente, perché i siracusani attendono da troppo tempo un ospedale moderno e sicuro”, conclude Gennuso.