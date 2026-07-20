Nuovo CT Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: l’indiscrezione sulla proposta

“Non c’è nessunissimo scontro, ma stiamo parlando di un profilo che deve essere condiviso. Ancora qualche giorno e avrete il nome che sarà al 100% un nome che troverà d’accordo il sottoscritto, Maldini e Leonardo. Short list limitata ai nomi di Mancini e Pirlo? No, ci possono essere altri nomi possibili, a brevissimo saprete tutto“. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Giovanni Malagò, presidente della FIGC, si delinea un quadro interessante.

Questione di giorni e l’Italia avrà un nuovo CT, il nome verrà fuori da una short list di profili ristretta, sulla quale Malagò, Maldini e Leonardo dovranno dovrare un’intesa. E chissà che in questa short list ci sia anche Pep Guardiola.

Secondo Sky Sport, infatti, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato personalmente l’allenatore spagnolo, che ha da poco lasciato la panchina del Manchester City dopo un ciclo di dieci anni, proponendogli di diventare CT azzurro. Guardiola, lasciata la panchina del City a fine stagione, aveva parlato di volontà di trovare nuovi stimoli: chissà se riportare in alto la Nazionale italiana, ritornando in Italia dopo l’esperienza in Serie A da calciatore, possa essere una sfida che gli faccia tornare a bruciare il ‘fuoco dentro’…