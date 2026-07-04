NOVA Basket riparte in vista della nuova stagione: costruire il futuro, un giorno alla volta

“Ogni stagione porta con sé nuovi obiettivi. La stagione 2026/27 si apre con una visione chiara, racchiusa nel claim che, insieme a #WeAreNOVA, accompagnerà ogni attività del club: BUILDING THE FUTURE. Non è uno slogan. È il principio che guida e guiderà ogni scelta della società. Costruire il futuro, investire nei giovani, accompagnare la crescita degli atleti, rafforzare il senso di appartenenza, creare opportunità per il territorio e consolidare una comunità che vive il basket come strumento di formazione, dentro e fuori dal campo. Per NOVA Basket #BuildingTheFuture rappresenta soprattutto un nuovo passo all’interno di un percorso che guarda lontano“. È quanto dichiarato da NOVA Basket attraverso un comunicato stampa.

“Accanto a questa visione prenderà ancora più forza il senso di identità che da sempre caratterizza il club tramite #WeAreNOVA, l’affermazione che unisce atleti, famiglie, allenatori, dirigenti, partners e tifosi in un unico progetto, dove ogni persona contribuisce alla crescita collettiva. Con oltre 200 atleti coinvolti nel settore giovanile e minibasket, più di 15 profili tra allenatori ed educatori, ed una filiera tecnica che accompagna ogni ragazzo dal primo palleggio fino alla Serie C, NOVA Basket continua a sviluppare un modello fondato sulla continuità e sulla formazione.

La nuova stagione sarà guidata anche da due principi che raccontano il modo di essere della società.

“Sii veloce, senza fretta”, una filosofia che invita ad avere ambizione senza perdere equilibrio, perchè crescere significa prendere decisioni, cogliere le opportunità e affrontare ogni sfida con determinazione, senza rinunciare ai tempi necessari per costruire qualcosa di solido e duraturo.

una filosofia che invita ad avere ambizione senza perdere equilibrio, perchè crescere significa prendere decisioni, cogliere le opportunità e affrontare ogni sfida con determinazione, senza rinunciare ai tempi necessari per costruire qualcosa di solido e duraturo. “Crescere. Insieme. Ogni giorno”, perché nessun risultato nasce da un singolo momento. Ogni allenamento, ogni partita, ogni esperienza condivisa rappresentano un tassello di un percorso che coinvolge l’intera comunità NOVA. La crescita è quotidiana, progressiva e collettiva.

La prima squadra, alla terza stagione consecutiva in Serie C, rappresenta il punto più alto di questo percorso. Non un traguardo, ma la naturale evoluzione del lavoro svolto ogni giorno in palestra, attraverso l’integrazione dei giovani e una crescita costruita con pazienza, competenza e identità.

Queste le dichiarazioni di Marella Ioppolo, Dirigente Responsabile della NOVA Basket: «La nuova stagione rappresenta un ulteriore passo nel percorso che abbiamo scelto di intraprendere ormai da alcuni anni. NOVA Basket continua a crescere perché ha una visione condivisa, un’organizzazione solida e tante persone che ogni giorno mettono competenza, passione e responsabilità al servizio dei nostri ragazzi. BUILDING THE FUTURE non è soltanto il claim della stagione: è il nostro modo di lavorare. Ogni scelta che facciamo nasce dalla volontà di costruire opportunità, formare persone e creare un ambiente in cui ogni atleta possa esprimere il proprio potenziale.

Per noi il risultato è importante, ma è la conseguenza di un progetto credibile e duraturo. Anche il concetto di WE ARE NOVA continuerà a raccontare perfettamente chi siamo. Nessuno cresce da solo. Allenatori, dirigenti, famiglie, atleti, sponsor e volontari condividono lo stesso percorso e gli stessi valori. È questa comunità che rende speciale il nostro progetto e ci permette di guardare al futuro con fiducia. Le due frasi che accompagneranno tutta la stagione sintetizzano la nostra identità “Sii veloce, senza fretta” ci ricorda che bisogna avere il coraggio di innovare, ma anche la pazienza di costruire. “Crescere. Insieme. Ogni giorno” descrive invece il nostro impegno quotidiano: migliorare continuamente, come società e come persone, senza mai perdere di vista il valore del gruppo».

La stagione 2026/27 sarà dunque un nuovo capitolo di questo progetto. Un progetto che mette al centro le persone prima dei risultati, il percorso prima dell’arrivo, la comunità prima del singolo. Perché il futuro non si aspetta, si costruisce“, conclude NOVA Basket.