NOVA Basket riparte dalla continuità: Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile confermati come coach

NOVA Basket è orgogliosa di comunicare la riconferma di Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile come Head Coach della Prima Squadra anche per la stagione 2026/2027, che per il quarto anno consecutivo saranno insieme alla guida tecnica della Prima Squadra. Una scelta che rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto costruito negli anni, fondato sulla crescita costante del gruppo, sulla valorizzazione dei giovani e sulla condivisione di una precisa identità tecnica e umana. Con la conferma di Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile, la NOVA Basket apre ufficialmente la stagione 2026/27 nel segno della continuità e della programmazione, rafforzando una delle basi su cui la società ha costruito la propria crescita negli ultimi anni.

Insieme il duo ha guidato la squadra in 77 partite ufficiali, conquistando 44 vittorie, con una percentuale di successi del 57,14%. Numeri importanti, che raccontano un percorso in continua evoluzione, ma che rappresentano soltanto una parte del lavoro svolto. La conferma dei due allenatori nasce infatti dalla volontà di dare continuità a un progetto che guarda oltre il singolo risultato e che mette al centro la crescita della società, dei giovani e dell’intero movimento cestistico del territorio.

“Siamo molto felici di poter proseguire questo percorso con Claudio e Giovanni – afferma la Dirigente Responsabile, Marella Ioppolo – perché in questi anni hanno dimostrato competenza, serietà e una straordinaria capacità di condividere la nostra filosofia. La loro conferma non è soltanto una scelta tecnica, ma soprattutto una scelta progettuale ed umana. La NOVA vuole continuare a crescere attraverso la programmazione, la valorizzazione dei nostri ragazzi e la costruzione di un’identità riconoscibile. Crediamo fortemente nella continuità del lavoro e siamo convinti che mantenere saldo questo gruppo di lavoro rappresenti il modo migliore per affrontare le sfide future. Abbiamo ancora tanta strada davanti – conclude la DR – ma siamo certi che insieme continueremo a costruire qualcosa di importante“.

Orgoglio e felicità anche nelle parole dei due coach. “Essere ancora qui è motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, di grande responsabilità – dichiara coach Claudio Pizzuto –, in questi anni abbiamo costruito basi solide grazie al lavoro quotidiano di società, staff e giocatori. Ogni stagione porta con sé nuove sfide, ma anche nuove opportunità. Vogliamo continuare a far crescere i nostri giovani, consolidare la mentalità del gruppo e dare alla squadra un’identità sempre più forte. La fiducia della società ci stimola a fare ancora meglio – conclude – e non vediamo l’ora di ricominciare a scrivere nuove pagine sul parquet“.

Parole di lungimiranza e soddisfazione anche per coach Giovanni Gentile: “la cosa che mi rende più felice è vedere quanto sia cresciuta la NOVA sotto ogni aspetto. Non parliamo soltanto di risultati, ma di organizzazione, entusiasmo, partecipazione e cultura del lavoro. Sappiamo che ogni stagione bisogna ripartire da zero, ma poter dare continuità a un progetto è un valore enorme. Continueremo a lavorare con umiltà, passione e spirito di sacrificio per aiutare ogni atleta a esprimere il proprio potenziale e per rendere sempre più competitiva questa società“.