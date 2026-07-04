Notturno d’Autore, il calendario degli eventi e gli ospiti dell’edizione 2026

C’è una rassegna letteraria nel comprensorio nebroideo che ogni anno riesce nell’impresa non banale di portare autori di primo piano nazionale in borghi e marine della Sicilia tirrenica, davanti a platee attente e appassionate. Si chiama Notturno d’Autore, è alla sua XI edizione, è diretta da Lucia Franchina e quest’anno si presenta con un cartellone che spazia da fine giugno all’11 settembre — diciassette appuntamenti, tre sedi, ingresso gratuito a tutti gli eventi.

L’appuntamento di esordio: il 28 Giugno con Antonio Puglisi · In balìa di ciò che resta · Capo d’Orlando Marina

Antonio Puglisi è un autore siciliano che ha scelto di raccontare una storia vera ambientata tra il mare e le reti da pesca del comprensorio orlandino. In balìa di ciò che resta, pubblicato da La Bussola, ricostruisce la vicenda drammatica e a lieto fine di due pescatori del territorio, Pippo Caruso e Basilio Mentesana, protagonisti di un’esperienza estrema che li ha segnati per sempre. Il libro affronta temi universali — il tempo, la paura, il coraggio, il legame tra uomini — attraverso la lente autentica di chi quella storia l’ha vissuta. La prima serata del festival ha già dimostrato che il pubblico sa ascoltare quando la narrativa tocca la realtà da vicino.

10 Luglio — Antonio Padellaro · Quando eravamo felici · Ficarra

Antonio Padellaro è uno dei giornalisti più autorevoli del panorama italiano. Fondatore e già direttore de Il Fatto Quotidiano, firma di lungo corso con una carriera che lo ha visto protagonista nelle redazioni dei principali quotidiani nazionali, Padellaro porta a Ficarra un libro che è insieme memoir e riflessione generazionale. Quando eravamo felici è un viaggio nella memoria dell’Italia repubblicana — i suoi sogni, le sue delusioni, i momenti in cui sembrava che tutto potesse funzionare — visto attraverso gli occhi di chi quella stagione l’ha vissuta e raccontata in prima persona.

12 Luglio — Barbara Floridia · C’era una volta la RAI · Capo d’Orlando Marina

Incontro attualissimo viste anche le recenti dimissioni del senatore.

Barbara Floridia, già senatore e sottosegretario di Stato all’Istruzione, è una figura che ha attraversato la politica italiana con percorsi non convenzionali. In C’era una volta la RAI affronta uno dei temi più controversi del dibattito culturale italiano: la storia, le trasformazioni e il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo. Un libro che è anche un atto d’accusa verso la progressiva perdita di autonomia e qualità di un’istituzione che ha formato generazioni di italiani, scritto da chi ha vissuto dall’interno i meccanismi del potere che regolano quel mondo.

15 Luglio — Francesco Borgonovo · Sant’Agata di Militello

Francesco Borgonovo è vicedirettore de La Verità e tra le voci più riconoscibili del giornalismo conservatore italiano. Polemista raffinato e scrittore prolifico, Borgonovo porta a Sant’Agata di Militello la sua visione critica della cultura contemporanea — dalla cancel culture al conformismo progressista, dai media all’editoria. I suoi libri e i suoi articoli hanno il pregio di essere sempre scomodi, di scegliere posizioni nette e di motivarle con rigore. Un ospite capace di stimolare dibattito, che è precisamente quello che un festival letterario dovrebbe fare.

18 Luglio — Venanzio Postiglione · Le dieci parole tradite · Ficarra

Venanzio Postiglione è vicedirettore del Corriere della Sera e una delle firme più stimate del giornalismo italiano. Le dieci parole tradite è un saggio-manifesto che prende dieci termini fondamentali del lessico civile e politico — libertà, verità, democrazia, responsabilità, tra gli altri — e analizza come siano stati svuotati di significato, travisati, strumentalizzati dal linguaggio della politica e della comunicazione contemporanea. Un libro che parla di linguaggio per parlare di potere, e che in un’epoca di post-verità e propaganda digitale ha il sapore di un’operazione urgente.

19 Luglio — Giovanni Grasso · Finché durerà la terra · Capo d’Orlando Marina

Giovanni Grasso ha ricoperto il ruolo di portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è autore di romanzi storici di grande successo. Finché durerà la terra si inserisce nella sua produzione narrativa che intreccia storia e finzione per raccontare vicende dimenticate o poco note dell’Italia e del Mezzogiorno. La sua capacità di costruire personaggi credibili dentro scenari storici documentati lo ha reso uno degli autori più apprezzati dal grande pubblico italiano, capace di tenere insieme rigore storico e tensione narrativa.

23 Luglio — Francesco Giubilei · L’Italia dei conservatori · Ficarra

Francesco Giubilei è editore, scrittore e presidente della Fondazione Tatarella, punto di riferimento della cultura conservatrice italiana. L’Italia dei conservatori è una ricostruzione del pensiero conservatore nel nostro paese — le sue radici storiche, i suoi protagonisti, la sua evoluzione e il suo ruolo nel dibattito politico contemporaneo. In un momento in cui il centrodestra governa l’Italia, questo libro offre una chiave di lettura interna a quella cultura politica, utile per capire da dove viene e dove vuole andare.

24 Luglio — Enrico Della Gatta · Difendere il futuro · Sant’Agata di Militello

Enrico Della Gatta è un esperto di geopolitica e sicurezza internazionale. Difendere il futuro affronta i grandi temi della sicurezza europea e mediterranea nell’era post-Guerra Fredda: le nuove minacce, i conflitti ibridi, il ruolo dell’Italia nella NATO, il fianco Sud dell’Alleanza Atlantica. Un libro che parla di difesa, di diplomazia e di futuro in un momento in cui la guerra è tornata nel cuore dell’Europa e il Mediterraneo è di nuovo teatro di tensioni geopolitiche che riguardano direttamente la Sicilia.

25 Luglio — Chicco Testa e Claudio Velardi · Capo d’Orlando Marina

Chicco Testa — già presidente di Enel e di Assoambiente, tra i protagonisti del dibattito italiano sull’energia — e Claudio Velardi — politologo, comunicatore, già consigliere di Massimo D’Alema — sono due figure che arrivano da mondi diversi e che insieme danno vita a un confronto che attraversa decenni di storia politica e imprenditoriale italiana. Il loro dialogo, atteso alla Marina di Capo d’Orlando, promette di essere uno degli appuntamenti più vivaci del festival.

29 Luglio — Nino Amadore · Il caso Ada Flores · Capo d’Orlando Marina

Nino Amadore è giornalista de Il Sole 24 Ore e scrittore. Il caso Ada Flores è un romanzo ambientato in Sicilia che intreccia cronaca nera, indagine giornalistica e riflessione sulla giustizia. Amadore conosce profondamente i meccanismi del potere economico e della cronaca siciliana, e li usa come materiale narrativo per costruire una storia che è thriller ma anche ritratto di una società complessa, contraddittoria, viva. Un libro che si legge di un fiato e lascia domande aperte.

3 Agosto — Giuseppe Di Piazza · Capo d’Orlando Marina

Giuseppe Di Piazza è giornalista e scrittore, già vicedirettore di Panorama e autore di romanzi e saggi che esplorano la Sicilia e il Mediterraneo come luoghi dell’anima oltre che della geografia. La sua presenza a Notturno d’Autore è ormai una consuetudine affettuosa: Di Piazza conosce bene questo territorio, lo ama con la competenza di chi ci è cresciuto e lo ha raccontato, e ogni sua serata al festival diventa un dialogo intimo con un pubblico che si sente raccontato.

4 Agosto — Anna Segre · Sant’Agata di Militello

Anna Segre è una traduttrice e scrittrice torinese, figlia di Luca Segre e nipote del senatore Emanuele Artom. La sua voce letteraria si muove tra memoria familiare, identità ebraica e letteratura dell’Ottocento. Il suo contributo a Notturno d’Autore porta sul palco nebrodeo una sensibilità rara — quella di chi sa che le storie di famiglia sono anche storie di storia, e che il compito della scrittura è tenere vive le une e le altre.

9 Agosto — On. Pietro Grasso · Capo d’Orlando Marina

Pietro Grasso è tra le figure più autorevoli della lotta alla mafia in Italia. Già Procuratore Nazionale Antimafia, Presidente del Senato della Repubblica e senatore, Grasso ha dedicato la sua vita professionale e istituzionale al contrasto della criminalità organizzata. La sua presenza a Notturno d’Autore porta con sé il peso e il significato di una biografia esemplare — quella di un magistrato che ha guardato la mafia negli occhi per decenni e non ha mai smesso di credere che lo Stato potesse vincere.

10 Agosto — On. Salvo Andò · Capo d’Orlando Marina

Salvo Andò è un politico siciliano di lungo corso, già ministro della Difesa e della Giustizia della Repubblica Italiana negli anni Novanta. Figura di spicco del socialismo italiano, ha attraversato le stagioni più turbolente della Prima Repubblica per approdare con la sua esperienza e la sua memoria storica ai giorni nostri. La sua serata a Capo d’Orlando Marina è un’occasione per ascoltare una voce diretta di quella stagione politica.

22 Agosto — Le Donne di Controparola · Ficarra

Controparola è un’associazione di giornaliste e scrittrici italiane nata con l’obiettivo di dare voce alle donne nel dibattito culturale e politico nazionale. Le sue componenti — tra cui firme di primo piano del giornalismo italiano — portano a Ficarra una riflessione corale sul ruolo delle donne nella cultura, nell’informazione e nella società contemporanea. Una serata che si preannuncia vivace, plurale e capace di aprire prospettive nuove.

29 Agosto — Salvo Battaglia · Sant’Agata di Militello

Salvo Battaglia è avvocato penalista e scrittore. I suoi libri mescolano la conoscenza diretta del sistema giudiziario — maturata in anni di aula e di processi — con la capacità narrativa di chi sa trasformare la complessità del diritto in storie leggibili e appassionanti. La sua serata a Sant’Agata di Militello è un appuntamento con la giustizia raccontata dall’interno, senza retorica.

11 Settembre — Premio Notturno d’Autore 2026: Massimo Giannini · La Sciamana · Ficarra

La serata conclusiva dell’XI edizione è anche la più attesa. Il Premio Notturno d’Autore 2026 andrà a Massimo Giannini, già direttore de La Stampa e tra i conduttori di punta di Radio RAI, che presenterà il suo libro La Sciamana — Meloni, l’Uomo Manipolato e la Fenomenologia della Donna Illiberale. Giannini è una delle voci più critiche e argomentate del giornalismo italiano nei confronti dell’attuale governo. La Sciamana è un saggio-ritratto che analizza la comunicazione e la politica di Giorgia Meloni attraverso categorie culturali e storiche, con il rigore del giornalista di lunga esperienza e la passione di chi crede che l’analisi politica sia anche un atto civile. Chiudere Notturno d’Autore con questo libro e questo autore è una scelta precisa: il festival non teme il dibattito, lo cerca.

Il programma completo degli eventi

Tutti gli eventi si terranno alle ore 21:00 e sono a ingresso gratuito.

28 Giugno — Antonio Puglisi · In balìa di ciò che resta · Capo d’Orlando Marina

— Antonio Puglisi · In balìa di ciò che resta · Capo d’Orlando Marina 10 Luglio — Antonio Padellaro · Quando eravamo felici · Ficarra

— Antonio Padellaro · Quando eravamo felici · Ficarra 12 Luglio — Barbara Floridia · C’era una volta la RAI · Capo d’Orlando Marina

— Barbara Floridia · C’era una volta la RAI · Capo d’Orlando Marina 15 Luglio — Francesco Borgonovo · Ficarra · Sant’Agata di Militello

— Francesco Borgonovo · Ficarra · Sant’Agata di Militello 18 Luglio — Venanzio Postiglione · Le dieci parole tradite · Ficarra

— Venanzio Postiglione · Le dieci parole tradite · Ficarra 19 Luglio — Giovanni Grasso · Finché durerà la terra · Capo d’Orlando Marina

— Giovanni Grasso · Finché durerà la terra · Capo d’Orlando Marina 23 Luglio — Francesco Giubilei · L’Italia dei conservatori · Ficarra

— Francesco Giubilei · L’Italia dei conservatori · Ficarra 24 Luglio — Enrico Della Gatta · Difendere il futuro · Sant’Agata di Militello

— Enrico Della Gatta · Difendere il futuro · Sant’Agata di Militello 25 Luglio — Chicco Testa & Claudio Velardi · Capo d’Orlando Marina

— Chicco Testa & Claudio Velardi · Capo d’Orlando Marina 29 Luglio — Nino Amadore · Il caso Ada Flores · Capo d’Orlando Marina

— Nino Amadore · Il caso Ada Flores · Capo d’Orlando Marina 3 Agosto — Giuseppe Di Piazza · Giuseppe di Piazza · Capo d’Orlando Marina

— Giuseppe Di Piazza · Giuseppe di Piazza · Capo d’Orlando Marina 4 Agosto — Anna Segre · Sant’Agata di Militello

— Anna Segre · Sant’Agata di Militello 9 Agosto — On. Pietro Grasso · Capo d’Orlando Marina

— On. Pietro Grasso · Capo d’Orlando Marina 10 Agosto — On. Salvo Andò · Capo d’Orlando Marina

— On. Salvo Andò · Capo d’Orlando Marina 22 Agosto — Le Donne di Controparola · Ficarra

— Le Donne di Controparola · Ficarra 29 Agosto — Salvo Battaglia · Sant’Agata di Militello

— Salvo Battaglia · Sant’Agata di Militello 11 Settembre — Premio Notturno d’Autore 2026: Massimo Giannini · La Sciamana · Ficarra (ME)

Il Festival gode dei patrocini: Assessorato Regionale dei Beni Culturali · Capo d’Orlando Marina · Comune di Sant’Agata di Militello · Comune di Ficarra · GAL Nebrodi · Parco dei Nebrodi. Main Partner: Uniscuole

Editori presenti: Piemme · Dedalo · il Mulino · Àracne · HarperCollins · Rizzoli · La Bussola · Feltrinelli · Solferino · Giubilei Regnani · Laurana Editore · Egea