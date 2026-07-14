Ninni Panzera, l’assessore Elvira Amata: “la sala della Casa del Cinema porti il suo nome”

L’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, on. Elvira Amata, annuncia l’intenzione di chiedere alla Fondazione Taormina Arte Sicilia di intitolare a Ninni Panzera la sala cinematografica della Casa del Cinema di Taormina, uno spazio fortemente voluto dallo stesso Panzera e strettamente legato alla sua visione culturale. “Ritengo doveroso – dichiara l’assessore Elvira Amata – che la memoria di Ninni Panzera continui a vivere in uno dei luoghi che più di ogni altro raccontano il suo impegno per Taormina Arte e per la cultura siciliana. Per questo chiederò alla Fondazione Taormina Arte Sicilia di intitolare a lui la sala cinematografica della Casa del Cinema, fortemente voluta dallo stesso Panzera. Un gesto di riconoscenza nei confronti di un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita alla crescita della Fondazione, contribuendo a renderla un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale. Un segno concreto affinché il suo nome e il suo straordinario contributo possano continuare ad accompagnare le future generazioni di artisti, operatori culturali e spettatori”.

“Ninni Panzera – conclude Amata – ha saputo interpretare il proprio ruolo con competenza, passione e lungimiranza, lasciando un’eredità che appartiene non soltanto a Taormina Arte, ma all’intera Sicilia. Intitolargli uno spazio simbolico come la sala della Casa del Cinema rappresenterebbe il modo migliore per custodirne il ricordo e trasmetterne il valore nel tempo”.