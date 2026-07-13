Nicola Caruso si candida alla presidenza provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza

“Ho presentato la mia candidatura alla Presidenza Provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza. Questa candidatura nasce dal supporto di tanti dirigenti, amministratori e militanti ed è il frutto di un percorso iniziato molti anni fa, fatto di militanza, impegno quotidiano e di un legame profondo con il territorio. Fratelli d’Italia è la casa politica in cui milito, condividendo idee, battaglie e valori con persone che, nel tempo, sono diventate una famiglia. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, costruendo un partito sempre più forte, credibile e radicato.

Oggi metto questa esperienza al servizio della nostra comunità politica, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro di Fratelli d’Italia nella provincia di Cosenza“. Lo dichiara Nicola Caruso. Sabato 18 Luglio ore 11.00 all’Hotel San Francesco di Rende i tesserati eleggeranno il presidente ed il coordinamento provinciale.