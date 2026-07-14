‘Ndrangheta, il “setaccio” del GIP e la nuova geografia del potere mafioso a Reggio Calabria: le gerarchie dei clan di Aretina, Oliveto e Croce Valanidi

L’analisi giornalistica di un’importante operazione antimafia come quella che questa mattina ha travolto la ‘Ndrangheta di Reggio Calabria non può prescindere dal ruolo fondamentale svolto dal Giudice per le Indagini Preliminari, il cui compito è quello di vagliare attentamente le richieste della Procura Distrettuale fungendo da filtro di garanzia. Nelle centinaia di pagine che compongono l’ordinanza cautelare, è possibile notare come il magistrato, in questo caso la dott.ssa Claudia Colli, abbia applicato un rigoroso setaccio probatorio, in perfetta aderenza con i principi del giusto processo e della più recente normativa a tutela degli indagati. Non tutte le tesi avanzate dagli investigatori hanno infatti superato il vaglio preliminare, dimostrando la terzietà dell’organo giudicante nel valutare l’effettiva gravità indiziaria di ciascun singolo episodio contestato.

Il filtro del giudice e il rispetto del diritto

Un esempio emblematico del rigore giuridico applicato dal GIP riguarda il cosiddetto Capo 8 dell’imputazione, inerente a una presunta tentata estorsione ai danni di una società di costruzioni edile. Il giudice ha rigettato la richiesta di misura cautelare per questo specifico episodio, motivando la decisione con l’assenza di elementi univoci e concreti. Secondo l’ordinanza del Tribunale, le conversazioni captate tra gli indagati risultavano troppo generiche e allusive per poter integrare gli estremi di una vera e propria minaccia o coartazione, elementi imprescindibili per la configurazione del reato di estorsione. Analogamente, nel filone legato ai lavori di Taurianova, il GIP ha escluso la gravità indiziaria per due presunti intermediari, evidenziando come costoro non fossero mai entrati in contatto diretto con la vittima, e ritenendo insufficienti i soli riferimenti indiretti (“de relato“) emersi dalle captazioni. Queste decisioni ribadiscono come la giustizia, pur di fronte ad accuse gravissime, operi garantendo la presunzione di non colpevolezza e richiedendo prove granitiche prima di limitare la libertà personale.

Le nuove geografie del potere criminale nella zona sud di Reggio Calabria

L’inchiesta, depurata dai capi d’accusa non accolti, resta comunque un documento di straordinaria importanza per mappare la geografia criminale della periferia sud di Reggio Calabria. L’indagine penale accende i riflettori sulle dinamiche delle frazioni collinari di Aretina, Oliveto e Croce Valanidi, territori storicamente associati a influenti cosche locali. Gli inquirenti ritengono di aver individuato le figure apicali, identificate nelle carte con i presunti capi locali Fortunato Marino e Nicola Gattuso, entrambi arrestati questa mattina, i quali avrebbero gestito un esercito di svariate decine di affiliati non ancora del tutto identificati. L’accusa ipotizza che queste articolazioni periferiche non agissero in autonomia, ma operassero in perfetta sinergia federativa con i vertici della città, pianificando a tavolino l’assegnazione delle doti mafiose e gestendo in maniera asfissiante il pizzo sui piccoli cantieri, al punto da tentare di imporre ai datori di lavoro l’assunzione forzata di manodopera segnalata dai clan. Un controllo capillare che, se confermato nei successivi gradi di giudizio, confermerebbe la morsa stringente della criminalità organizzata sull’economia legale delle periferie.

In base alle normative vigenti, è fondamentale contestualizzare l’intera vicenda sotto il profilo squisitamente giuridico. Sulla scorta di quanto previsto dalla Legge Cartabia a tutela della presunzione di innocenza, le risultanze emerse dall’ordinanza del GIP rappresentano, allo stato attuale, delle ipotesi investigative formulate dalla Procura. Tutti i soggetti menzionati nelle carte della Procura (compresi gli arrestati), sono da considerarsi indagati e, in quanto tali, presunti innocenti fino all’emissione di un’eventuale sentenza definitiva di condanna.