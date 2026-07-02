Naso, il sindaco Gaetano Nanì assegna le deleghe ai componenti della nuova Giunta

Con l’assegnazione delle deleghe assessoriali si completa l’assetto della nuova Amministrazione comunale di Naso guidata dal sindaco Gaetano Nanì, riconfermato alla guida del Comune dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo la nomina della Giunta municipale, avvenuta il 10 giugno scorso, il primo cittadino ha infatti firmato la determina, predisposta dal segretario comunale Carmen Caliò, con la quale definisce le competenze dei singoli assessori. Il sindaco ha deciso di mantenere in capo a sé le deleghe al Bilancio e Tributi, Politiche sociali, Lavori pubblici, Contenzioso, Personale e Protezione civile.

Le altre deleghe sono state così ripartite:

Oriana Civile si occuperà di Eventi e manifestazioni culturali, turistiche e dello spettacolo, servizi di accoglienza turistica, promozione e valorizzazione dei beni culturali (teatro, museo, biblioteca, pinacoteca e altri luoghi della cultura), tradizioni popolari, rapporti con le associazioni culturali locali, servizi digitali, valorizzazione e promozione delle contrade, diritti di cittadinanza e inclusione sociale.

Lia Gorgone avrà la responsabilità della Pubblica istruzione, dei servizi di trasporto scolastico, mensa e asilo nido, delle politiche per la famiglia, delle pari opportunità, dei servizi cimiteriali, del randagismo e della tutela degli animali, del Servizio civile e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Nino Letizia seguirà Urbanistica, Edilizia privata e Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), gestione del servizio idrico integrato e della rete fognaria, viabilità urbana ed extraurbana, pubblica illuminazione, autoparco comunale, Piano regolatore generale, rapporti con l’Area Interna Nebrodi e l’ATI Idrico, edilizia popolare ed edilizia cimiteriale.

Flavio Santoro avrà competenza in materia di servizi di igiene pubblica e tutela ambientale, arredo urbano e verde pubblico, servizio civico e baratto amministrativo, lavori di pubblica utilità, volontariato, compreso quello di Protezione civile, sport e impianti sportivi, politiche giovanili e rapporti con le associazioni di settore, valorizzazione del Bosco di Malò, politiche del mare e valorizzazione della spiaggia, attività produttive e SUAP, programmi e politiche di sviluppo economico, trasporto pubblico e concessione del patrimonio comunale a terzi. Con questo provvedimento si definisce la struttura operativa dell’esecutivo comunale, chiamato a portare avanti il programma amministrativo e ad affrontare le sfide del nuovo mandato con una chiara ripartizione delle competenze.

Nanì ha rivolto ai componenti della Giunta un messaggio di augurio e di incoraggiamento

“Abbiamo formato una squadra che unisce esperienza, entusiasmo e competenze. A ciascun assessore rivolgo il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza delle responsabilità che ci attendono”. Nanì ha inoltre rivolto ai componenti della Giunta un messaggio di augurio e di incoraggiamento: “Sono certo che, con spirito di collaborazione, ascolto e impegno quotidiano, sapremo dare risposte concrete ai cittadini e continuare il percorso di crescita della nostra comunità. Sarà un lavoro di squadra, improntato alla trasparenza, alla condivisione e alla volontà di realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati per il bene della città di Naso”, conclude.