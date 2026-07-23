Narcotraffico della cosca Alvaro, l’USIC Calabria elogia Carabinieri e DDA

“La Segreteria Regionale dell’USIC Calabria (Unione Sindacale Italiana Carabinieri) esprime il proprio più vivo e profondo apprezzamento, unito a un sentito ringraziamento istituzionale, nei confronti dei colleghi della Compagnia Carabinieri di Palmi e della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria per la straordinaria operazione di polizia giudiziaria eseguita ieri. Il blitz, che ha smantellato i canali di narcotraffico internazionale controllati dalla potente cosca Alvaro — capaci di gestire il traffico di stupefacenti direttamente dal carcere fino al cuore del porto di Gioia Tauro — rappresenta l’ennesima dimostrazione di altissima professionalità, abnegazione e acume investigativo. Un colpo durissimo inferto alla criminalità organizzata che conferma la centralità e la pericolosità delle rotte illecite radicate nel nostro territorio”. Lo afferma in una nota la Segreteria Regionale USIC Calabria.

“In questa importante occasione, l’USIC Calabria desidera evidenziare con particolare risalto la straordinaria capacità di coordinamento operativo dimostrata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Generale Totaro, e dal Comandante del Gruppo di Gioia Tauro, Tenente Colonnello Mungiello. La loro guida autorevole e strategica non si traduce unicamente in brillanti risultati investigativi e di sicurezza pubblica, ma si unisce mirabilmente a una grande umanità e a una costante, sincera disponibilità verso tutti i colleghi impegnati quotidianamente sul campo”.

“Un tratto umano e istituzionale di inestimabile valore, capace di fare la differenza e di trasmettere forza, vicinanza e sicurezza a chi indossa la divisa esponendosi ogni giorno in prima linea. Questo imponente risultato operativo pone ancora una volta in luce l’importanza cruciale della costante azione repressiva e preventiva che quotidianamente i presidi dell’Arma dei Carabinieri pongono in essere nell’intera Provincia di Reggio Calabria e, più in particolare, nel complesso e delicato territorio della Piana. La presenza costante, capillare e determinata dello Stato rappresenta l’ancora di salvezza e la speranza concreta per i cittadini onesti”.