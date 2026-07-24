Museo del Mare, un cittadino reggino: “ma quale Falcomatà, l’idea è di Scopelliti. Cambiare il nome nella lastra di pietra”

“Si segnala che la scritta risulta incompleta e andrebbe integrata con il nome dell’ideatore del progetto. L’idea del Museo del Mare, oggi denominato Centro delle Culture del Mediterraneo, nasce nel 2006 durante l’amministrazione dell’allora sindaco Giuseppe Scopelliti. Per completezza e correttezza storica, si chiede di integrare il testo riportato con il nome dell’ideatore dell’iniziativa, così da attribuire il giusto riconoscimento a chi ne ha concepito il progetto. Dare a Cesare quel che è di Cesare significa anche preservare la memoria storica attraverso un’informazione completa e accurata”.

Questo testo è opera di un cittadino reggino, Giovanni Verduci, che ha scritto alla redazione di StrettoWeb per avanzare la proposta sul cambio nominativo nella lastra di pietra posta all’ingresso del costruendo Museo del Mare, i cui lavori sono iniziati oltre un anno fa. Com’è noto, il progetto in origine di Giuseppe Scopelliti fu messo da parte dal successore al Comune, Giuseppe Falcomatà, che molti anni dopo lo ritirò fuori. Ora, nella lastra di pietra c’è scritto il suo nome, ma il cittadino reggino non ci sta e chiede di cambiarlo.