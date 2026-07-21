Movida estiva in provincia di Messina, controlli in locali e lidi: denunce e sanzioni | DETTAGLI

I controlli della Polizia di Stato volti a garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi della movida estiva hanno interessato, negli ultimi giorni, i comprensori di Patti, S. Agata Militello e Capo d’Orlando. L’attività preventiva e, ove necessario, repressiva ha visto impegnati i poliziotti della dei rispettivi Commissariati di Pubblica Sicurezza congiuntamente a militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio tecnico di operatori dei Vigili del Fuoco, del S.I.A.N. (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente), con verifiche presso lidi, discoteche, hotel ed altri centri di aggregazione nelle fasce orarie in cui maggiore è il numero di avventori.

Dai controlli a Patti ed Oliveri, in particolare presso due dei locali sottoposti a verifica, sono emerse carenze igieniche

Dai controlli a Patti ed Oliveri, in particolare presso due dei locali sottoposti a verifica, sono emerse carenze igieniche e sulla tracciabilità dei prodotti nonché mancanza dei controlli tesi al contrasto di animali infestanti. Per tali irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative per importi massimi di euro 5000 e di euro 9.500. Entrambi i legali rappresentanti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentata frode in commercio. In una delle due attività commerciali, sono emerse altresì irregolarità circa l’assunzione e la formazione del personale dipendente.

Inoltre, le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno evidenziato la mancata revisione dei dispositivi anti-incendio e un’insufficiente indicazione delle uscite di emergenza. Sono state pertanto impartite prescrizioni relative all’impianto elettrico e all’adeguamento dei dispositivi antincendio nonché della segnaletica interna del locale delle uscite di emergenza. Infine, nel corso del medesimo controllo, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 con elevazione della sanzione amministrativa di euro 333 e la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, per la quale si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare. Sono in corso ulteriori verifiche che potrebbero comportare la proposta di sospensione e/o interruzione della licenza di esercizio. Anche nel territorio di Sant’Agata di Militello è stata accertata, presso un esercizio commerciale, la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 con elevazione della prevista sanzione amministrativa. In altra struttura il controllo ha rilevato l’assenza di licenza per intrattenimento danzante per la quale si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare. Inoltre, le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno evidenziato, in due locali, la carenza di addetti antincendio e violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che, all’esito dei previsti approfondimenti, porteranno all’elevazione delle prescritte sanzioni.

Nel comprensorio di Capo d’Orlando le verifiche hanno interessato complessivamente 6 esercizi pubblici

Nel comprensorio di Capo d’Orlando le verifiche hanno interessato complessivamente 6 esercizi pubblici e hanno evidenziato violazioni della normativa riguardante le emissioni sonore a tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone con superamento del valore notturno di rumore immesso in ambiente abitativo, violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare e di occupazione del suolo pubblico. In una struttura, in particolare, le violazioni in materia di sicurezza alimentare hanno portato al deferimento all’A.G. del titolare per tentata frode in commercio. In altro caso è stato altresì constatato il superamento di più del doppio del numero di avventori consentito ed il rappresentante legale è stato, pertanto, segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni previste nella licenza. Anche nel territorio orlandino le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno evidenziato violazioni della normativa antincendio. Nelle prossime saranno svolti ulteriori analoghi controlli, a tutela della sicurezza e della incolumità degli avventori, nonché dei diritti dei cittadini residenti.