Motta San Giovanni, torna la Festa della Birra: due serate tra musica, balli e street food

Due serate dedicate alla musica, al divertimento e alla convivialità nel cuore di Motta San Giovanni. Mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30, Piazza della Municipalità ospiterà la nuova edizione della Festa della Birra, appuntamento che accompagnerà il pubblico tra spettacoli, balli e proposte gastronomiche. La manifestazione rappresenterà un’occasione per trascorrere insieme due serate estive, riscoprendo il piacere di incontrarsi in piazza e partecipare a un evento capace di coinvolgere persone di ogni età. Ad arricchire il programma sarà anche lo street food, che accompagnerà gli appuntamenti musicali e le esibizioni previste durante entrambe le giornate.

Peppe Borgia ospite della serata dei SonuAnticu

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 30 luglio, alle ore 21:30, con lo spettacolo dei SonuAnticu, realtà musicale legata alla produzione e al management di Elica Sound Reggio Calabria. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di Peppe Borgia, annunciato nella locandina ufficiale come ospite speciale dell’evento. La presenza di Peppe Borgia insieme ai SonuAnticu costituisce uno dei momenti più attesi della Festa della Birra. Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo nel quale musica e tradizione contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente, trasformando la piazza di Motta San Giovanni in un grande spazio di intrattenimento all’aperto.

Balli in piazza e spettacoli nella seconda serata

Il programma proseguirà giovedì 31 luglio, sempre dalle ore 21:30, con le esibizioni di ballo in piazza. Sul palco si alterneranno le realtà indicate nella locandina: New Gagliardi Dance, Balla Vida e Asd Pretty Woman, chiamate ad animare la seconda serata attraverso coreografie e spettacoli dedicati alla danza. La presenza delle scuole e delle associazioni di ballo renderà il programma ancora più vario, offrendo agli spettatori un appuntamento dinamico e partecipato. Musica, movimento e intrattenimento saranno quindi gli ingredienti principali di una serata pensata per valorizzare anche le realtà artistiche attive sul territorio.

Musica, birra e street food nel cuore di Motta San Giovanni

La Festa della Birra di Motta San Giovanni si prepara così a richiamare cittadini e visitatori con una proposta che unisce musica dal vivo, spettacoli e sapori. La cornice di Piazza della Municipalità accoglierà il pubblico per due serate consecutive, trasformandosi in un luogo di festa e socialità. L’appuntamento è dunque fissato per il 30 e 31 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30. L’apertura sarà affidata ai SonuAnticu con l’ospite Peppe Borgia, mentre la serata conclusiva sarà dedicata alle esibizioni e ai balli in piazza, il tutto accompagnato da birra e street food.