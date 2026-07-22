Motta San Giovanni, dopo 30 anni torna il Festival dell’Unità: il programma dell’evento

Dopo circa trent’anni, il Festival dell’Unità torna a Motta San Giovanni. A promuovere la ripartenza della storica manifestazione sarà il Circolo comunale del Partito Democratico “Francesco Foti”, che ha scelto il Lungomare Cicerone di Lazzaro come sede dell’iniziativa in programma giovedì 23 luglio. Il festival sarà articolato in tre momenti principali, con una prima parte dedicata al confronto politico e istituzionale, seguita dall’apertura degli stand enogastronomici e, in serata, dal concerto di un gruppo emergente composto da giovani musicisti reggini.

Il programma prenderà il via alle ore 19:00 con una tavola rotonda dedicata ad alcuni dei temi più rilevanti per il territorio, tra cui Autonomia differenziata, sanità, territorio e infrastrutture. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, del segretario cittadino del Partito Democratico, Massimo Cogliandro, e della presidente dell’Assemblea metropolitana del PD, Tania Bruzzese. La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Emanuela Martino e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo professionale.

Gli ospiti del Festival dell’Unità di Motta San Giovanni

Tra gli ospiti della prima parte dell’iniziativa saranno presenti il consigliere Saverio Lo Russo, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dottor Pietro Cozzupoli, urologo reggino molto conosciuto e stimato, e l’ingegnere Filippo Bellantone. Per la parte politica interverranno il sindaco di Melito Porto Salvo, Tito Nastasi, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, e il segretario regionale del Partito Democratico, nonché senatore, Nicola Irto.

Al termine del confronto politico e istituzionale saranno aperti gli stand enogastronomici, che accompagneranno la seconda parte della serata sul Lungomare Cicerone. La giornata si concluderà alle ore 22:00 con il concerto della Ray Band, gruppo emergente formato da giovani musicisti reggini. Musica e intrattenimento chiuderanno così il ritorno del Festival dell’Unità a Motta San Giovanni, a circa trent’anni dall’ultima edizione.