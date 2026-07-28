Morte del piccolo Alessio Pio, l’autopsia chiarisce le cause: fatale una meningoencefalite da HHV-6

La morte del bambino di un anno e mezzo, Alessio Pio Coppolino, è avvenuta a causa di una meningoencefalite da HHV6 ossia la sesta malattia con concomitante e successiva batteremia da stafilococco aureus. E’ quanto scrive la professoressa Isabella Aquila, direttrice della medicina legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, che ha eseguito l’autopsia per conto del pm, in una nota inviata ai direttori sanitari di tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria “in considerazione della rilevanza e dell’impatto che il caso riveste sotto il profilo della salute pubblica, anche al fine di coadiuvare la diagnostica di altri potenziali casi in accordo con la Procura della Repubblica di Catanzaro“.

E’ stata esclusa, quindi la la causa del Clostridium difficilis che era stato ipotizzato in un primo momento. Le risultanze microbiologiche, valutate con i reperti macroscopici emersi nel corso dell’esame autoptico, è scritto nella nota inviate alle Aziende “permettono di ritenere che” il decesso “sia correlato a una meningoencefalite secondaria a HHV-6, con batteriemia da Staphylococcus aureus, che cagionava una severa polmonite bilaterale e una miocardite, con evoluzione in sepsi e insufficienza multiorgano. Circa la catena causale degli eventi – prosegue – è altamente probabile che l’iniziale gastroenterite, causata da Escherichia coli e, in piccola parte, da Clostridium difficilis — precisandosi che non è stata rilevata la positività alla tossina — abbia cagionato nel piccolo una riduzione della risposta immunitaria, contemporaneamente aggravata e compromessa dall’infezione da HHV-6. Quest’ultima avrebbe avuto modo di superare la barriera ematoencefalica e cagionare una devastante meningoencefalite, evento descritto in letteratura, ma raro per HHV-6. In tale contesto, il batterio Staphylococcus aureus, proveniente dall’esterno, avrebbe avuto facile accesso, cagionando una batteriemia sistemica, la miocardite e la polmonite, con sepsi diffusa e Cid terminale“.

L’autopsia è stata eseguita dall’équipe dell’Istituto di Medicina legale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, sotto la direzione della professoressa Aquila. Le successive indagini microbiologiche sono state condotte dalla Uoc di Microbiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il lavoro multidisciplinare e la sinergia tra i diversi specialisti avrebbero quindi consentito di ricostruire il quadro patologico e la sequenza causale che ha condotto al decesso.