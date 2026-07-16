Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri da 58 anni

È morta all’età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. Una vita trascorsa accanto al direttore e fondatore di diverse testate giornalistiche, con il quale aveva condiviso 58 anni di matrimonio, costruendo una famiglia che nel tempo si è allargata con la nascita di due figli e con il legame con le due figlie gemelle avute da Feltri dal primo matrimonio. La scomparsa di Enoe Bonfanti segna la fine di un lungo percorso personale e familiare iniziato in provincia di Bergamo, dove i due si erano conosciuti in una fase particolarmente delicata della vita del giornalista.

L’incontro a Bergamo e l’inizio della storia con Vittorio Feltri

Enoe Bonfanti era nata nel 1938 e il suo incontro con Vittorio Feltri avvenne quando lavorava come puericultrice a Bergamo, all’interno di un brefotrofio. In quel periodo Feltri era rimasto vedovo a soli 23 anni e si recava nella struttura per occuparsi delle sue due figlie gemelle, Saba Laura e Laura Adele, che avevano pochi mesi. Da quell’incontro nacque un rapporto destinato a durare nel tempo. La coppia si sposò il 15 giugno del 1968, dando inizio a una lunga storia familiare durata quasi sei decenni.

Una famiglia costruita negli anni: quattro figli e un legame durato quasi sessant’anni

Dal matrimonio tra Enoe Bonfanti e Vittorio Feltri sono nati altri due figli: Mattia, che ha seguito le orme paterne diventando giornalista, e Fiorenza. La famiglia si è quindi composta attraverso un percorso che ha unito le figlie gemelle nate dal primo matrimonio di Feltri e i due figli successivamente avuti dalla coppia. Nel corso degli anni Bonfanti è rimasta una figura centrale nella vita privata del giornalista, accompagnandolo nelle diverse fasi della sua carriera professionale e della sua lunga attività nel mondo dell’informazione.

Dalla famiglia al lavoro a Mediaset: l’esperienza professionale di Enoe Bonfanti

Oltre al ruolo familiare, Enoe Bonfanti ha avuto anche un proprio percorso professionale. Successivamente ha lavorato a Mediaset, dove si occupava della preparazione delle scalette dei programmi. Un’attività svolta dietro le quinte del mondo televisivo, contribuendo alla costruzione e all’organizzazione dei contenuti dei programmi. La sua figura è stata quindi legata non soltanto alla dimensione privata accanto a Vittorio Feltri, ma anche al settore della comunicazione e dello spettacolo.

Il cordoglio di Brambilla per la morte della moglie di Feltri

“Esprimo tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio all’amico Vittorio Feltri, che ha perduto la sua cara moglie Enoe, la compagna di una vita intera. Possa essergli di conforto il sentimento di gratitudine per gli anni vissuti insieme, per il dono quotidiano di un amore che non a tutti è dato provare e ricevere con tanta intensità e tanta discrezione”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla alla notizia della scomparsa di Enoe Bonfanti, moglie del direttore editoriale del “Giornale”.