Mondiali: il Marocco vince, va ai quarti e torna a sognare. Festa anche a Reggio Calabria: la comunità marocchina si riunisce a Piazza Duomo | VIDEO

Quattro anni dopo, ancora grande protagonista. Dopo la semifinale nel 2022, il Marocco torna a fare la voce grossa al Mondiale. Non più rivelazione, non più sorpresa, ma squadra consolidata e ricca di individualità importanti: tanti giocano in Europa, anche in big, e sono abituati a certi palcoscenici. Tra l’altro, non è più una sorpresa neanche il ruolo giocato dall’Africa in questa competizione, continente sempre più protagonista nel calcio. Il Marocco questa sera ha letteralmente stracciato una delle squadre ospitanti, il Canada, staccando il pass per i Quarti con un netto 0-3. E’ la prima compagine a farlo.

Alla luce della vittoria, è esplosa la festa anche a Reggio Calabria. La comunità marocchina, sempre molto numerosa, si è riversata in strada, in centro, festeggiando a Piazza Duomo.