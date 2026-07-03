Mondiali 2026, l’annuncio di Trump per la finale: “ospiti super mega top”. I primi nomi sono di altissimo livello

I Mondiali 2026 sono un grande successo. Almeno per Donald Trump. Il presidente americano si è detto felice di “come sta andando questo torneo. È un successo enorme, oltre ogni immaginazione. L’emozione è grandissima. Fuori dal campo è fantastico, ma in campo vediamo un calcio spettacolare“. Trump si è espresso anche sulle dibattute pause per l’idratazione: “abbiamo deciso molto prima del torneo che ogni partita dovesse avere delle pause per l’idratazione. Perché? In modo che ogni squadra abbia, per tutto il torneo, esattamente le stesse condizioni. Per questi giocatori professionisti di altissimo livello, riposare per tre minuti fa recuperare molta energia. E vediamo anche che queste partite, specialmente negli ultimi venti minuti di gioco, vengono giocate con un’intensità che non abbiamo mai visto“.

Il presidente ha parlato anche della finale, annunciando ospiti eccezionali: “per la prima volta avremo uno spettacolo dell’intervallo. Avremo Shakira con la canzone numero uno del momento, “Dai Dai”, la canzone della Coppa del Mondo. Avremo Madonna. Avremo i BTS. Come si può fare di meglio? Avremo Chris Martin dei Coldplay che sta curando il tutto. E avremo un altro artista globale super mega top che annunceremo tra un paio di giorni. E sarà lo spettacolo più indimenticabile che il mondo abbia mai visto“.