Mondiali 2026, la Spagna è la prima finalista: un calcione e due terzini costano carissimo alla Francia

La Spagna può prenotare il biglietto per New York. Le Furie Rosse superano 2-0 la Francia in semifinale dei Mondiali 2026 e staccano il pass per l’ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 al MetLife Stadium. Ad Arlington, in Texas, in mezzo a una montagna di talento da ambo le parti, decisivi due terzini: un nel male e uno nel bene. Il protagonista in negativo è Lucas Digne, esperto terzino francese, di ritorno al PSG, che al 22′ stende Yamal con un calcione volante e regala a Oyarzabal il penalty per l’1-0. Nella ripresa, un altro terzino, Pedro Porro, chiude una bella triangolazione con Dani Olmo e batte Maignan al 58′ per lo 0-2 che chiude i conti.

Una partita, quella andata in scena all’AT&T Stadium, che ha visto il dominio dei campioni d’Europa in carica, bravi a interpretare la sfida per tutti i 90 minuti. Brutta prestazione per i Bleus e per Mbappé, assente per lunghi tratti dal gioco dei suoi. La fotografia delle difficoltà incontrate dalla nazionale di Deschamps. Domenica 19 luglio la Spagna tornerà a giocarsi una finale dei Mondiali 16 anni dopo il trionfo a Sudafrica 2010: anche stavolta, la chance arriva due anni dopo una vittoria all’Europeo.