Moio Alcantara, madre e compagna ferite dopo l’aggressione: arrestato un 52enne

Le due donne sono state medicate con prognosi di 10 e 30 giorni. I Carabinieri hanno ricostruito presunte vessazioni fisiche e morali che si sarebbero protratte dal 2022

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Nella giornata di ieri, a Moio Alcantara (ME), i Carabinieri della Stazione di Malvagna (ME), coadiuvati da quelli delle Stazioni di Graniti e Francavilla di Sicilia (ME), hanno arrestato in flagranza un 52enne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia”. In particolare, l’arresto è scaturito da un intervento eseguito dai militari presso la locale guardia medica, ove era stata segnalata la presenza di due donne vittime di una presunta violenza domestica.

I Carabinieri giunti sul posto si sono infatti imbattuti nella convivente e nella madre dell’uomo, le quali erano state appena medicate per le lesioni riportate a seguito della predetta aggressione, venendo giudicate guaribili, rispettivamente, in 10 e 30 giorni. Pertanto, gli accertamenti eseguiti nella circostanza hanno consentito ai Carabinieri di chiarire l’accaduto, ricostruendo anche una serie di pregresse vessazioni fisiche e morali che duravano dal 2022. Alla luce di quanto emerso, il 52enne è stato quindi rintracciato dai Carabinieri e arrestato, per poi essere successivamente tradotto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.

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