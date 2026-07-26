Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Parghelia 2026

Il Comune di Parghelia ha accolto la nona tappa di Miss Italia Calabria 2026, trasformandosi in un palcoscenico suggestivo in cui il fascino della passerella ha incontrato la straordinaria bellezza di uno dei borghi più incantevoli della Costa degli Dei. Affacciato su un mare cristallino e circondato da paesaggi mozzafiato, Parghelia rappresenta uno dei gioielli più preziosi della Calabria, grazie al suo litorale da cartolina caratterizzato da spiagge di sabbia dorata, acque limpide e spettacolari formazioni rocciose che emergono dal mare, dando vita a scenari di straordinaria suggestione. In questa cornice ricca di storia, natura e tradizione, Miss Italia Calabria 2026 ha trovato la sua ambientazione ideale: una serata in cui eleganza, cultura e identità territoriale si sono incontrate, regalando emozioni e momenti indimenticabili.

A conquistare la fascia di Miss Città di Parghelia 2026 è stata Rita Cannavino di Vibo Valentia

A conquistare la fascia di Miss Città di Parghelia 2026 è stata Rita Cannavino di Vibo Valentia, che grazie a questo titolo ha conquistato l’accesso alle finali regionali di Miss Italia Calabria. Al secondo posto si è classificata Linda Francesca Ruffolo di Marano Principato con la fascia Miss Givova. La terza classificata è stata Soumaya Camara di Reggio Calabria, con la fascia Miss Framesi. Quarto posto per Serena Miano di Cosoleto, quinto posto per Claudia Arcuri di Philadelphia e sesto posto per Emma Calabrò di Reggio Calabria.

Dodici anni di passerelle, centinaia di sorrisi e migliaia di emozioni

Dodici anni di passerelle, centinaia di sorrisi e migliaia di emozioni. È questa la storia di Miss Italia Calabria, un percorso che, anno dopo anno, ha saputo trasformarsi da selezione regionale del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia in un autentico viaggio alla scoperta della Calabria. Un tour che attraversa borghi, piazze e località simbolo della regione, raccontandone il patrimonio culturale, le tradizioni, le eccellenze e, soprattutto, le persone. Una manifestazione che va ben oltre l’elezione di una miss: è un’occasione di incontro, di promozione del territorio e di valorizzazione delle comunità locali, offrendo alle giovani calabresi un palcoscenico dove esprimere talento, personalità e ambizioni.

Dietro le luci della ribalta, la musica e gli applausi, c’è una macchina organizzativa che da anni lavora con passione e professionalità. A guidarla sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency, artefici di un progetto che continua a crescere e a coinvolgere sempre più amministrazioni, partner e pubblico: “Essere qui a Parghelia è sempre un’emozione speciale. Siamo nel cuore della Costa degli Dei, una terra che in questi mesi accoglie migliaia di visitatori e che si conferma sempre più attrattiva e straordinaria. Ci complimentiamo con l’amministrazione comunale per il grande lavoro svolto e siamo orgogliosi di poter portare la nostra manifestazione in questo magnifico scenario. Il nostro obiettivo è contribuire, tappa dopo tappa, alla promozione della Calabria. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Parghelia, al sindaco Antonio Landro e al vicesindaco Tommaso Belvedere, a cui ci lega una profonda amicizia, per aver creduto fortemente in questo evento. Ringraziamo il Consiglio regionale della Calabria, il presidente Salvatore Cirillo e la Pro Loco di Parghelia, per il contributo concesso alla realizzazione di questa serata. Quando istituzioni, associazioni e organizzazioni fanno squadra, si riescono a costruire eventi capaci di lasciare il segno. Alle ragazze diciamo sempre di vivere fino in fondo questa esperienza e di trarre le conclusioni soltanto al termine del percorso. Miss Italia è una vera palestra di vita, un’occasione di crescita personale prima ancora che professionale. Questo concorso rappresenta un importante trampolino di lancio. Ogni giorno siamo in tour con entusiasmo, perché Miss Italia è anche spettacolo, emozione e condivisione. Un grazie speciale va alla nostra straordinaria squadra, ai partner, agli organi di informazione che raccontano il nostro viaggio e a tutte le persone che, con competenza e dedizione, rendono possibile questo grande progetto”.

Un ruolo determinante nel successo di Miss Italia Calabria è quello dei partner che, con continuità e fiducia, accompagnano la manifestazione lungo il suo percorso di crescita. Tra questi spicca Carlomagno Auto, storico sostenitore del concorso regionale, da anni al fianco dell’organizzazione e delle concorrenti in tutte le tappe del tour, confermandosi un punto di riferimento prezioso per l’intera kermesse. Fondamentale anche il contributo dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguono e raccontano il viaggio di Miss Italia Calabria, portando nelle case dei calabresi immagini, storie e curiosità di ogni appuntamento. “Ogni tappa, ogni città e ogni incontro rendono il nostro viaggio in Calabria ancora più speciale. Grazie alle comunità che ci accolgono con affetto e al pubblico del web che diventa sempre più numeroso. Invitiamo tutte le giovani calabresi a iscriversi sul sito ufficiale di Miss Italia e a vivere da protagoniste un’esperienza unica”, concludono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Il pubblico è stato trascinato in un vortice di energia dalla performance della band “I Freschi di Zona”

Il pubblico è stato trascinato in un vortice di energia dalla performance della band “I Freschi di Zona”, che ha riportato sul palco il sound, la vitalità e l’inconfondibile atmosfera degli anni Novanta. A guidare il racconto di questa edizione è stata la direzione artistica di Linda Suriano che, insieme ad Andrea De Iacovo, ha saputo costruire un viaggio immersivo tra immagini, musica e suggestioni. La magia dello show è stata completata dalle coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Lorenza Stamati.

Il sindaco di Parghelia Antonio Landro ha sottolineato l’importanza di ospitare ancora una volta la tappa di Miss Italia Calabria, evidenziando il forte legame tra la manifestazione e la comunità locale: “È il secondo anno che accogliamo Miss Italia Calabria e siamo felici di poter rinnovare questa collaborazione. Già due anni fa la kermesse ha riscosso un grande successo, ricevendo apprezzamenti dalla comunità, dai turisti e dagli ospiti che hanno partecipato alla serata. Eventi come questo rappresentano un’importante occasione di promozione per il territorio e contribuiscono a valorizzare la nostra identità“.

Il primo cittadino ha rimarcato i risultati raggiunti dal Comune sul fronte della sostenibilità e della qualità ambientale: “Per il terzo anno consecutivo abbiamo ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento prestigioso che richiede grande impegno non solo per conquistarla, ma soprattutto per mantenerla nel tempo. Significa continuare a migliorare, investire e lavorare sulla crescita complessiva del territorio. Parghelia è anche un Comune plastic free e sostenibile- ha aggiunto Landro- e proprio nei giorni scorsi, grazie a un’iniziativa ospitata in piazza, abbiamo ricevuto in anteprima la notizia che Parghelia e Piacenza sono stati indicati tra i Comuni sostenibili per il 2027. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che conferma la direzione intrapresa”.

A decretare la vincitrice della nona tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Gabriele Vallone (consigliere comunale di Parghelia), Andrea Vallone (consigliere comunale di Parghelia), Maria Teresa Scordamaglia (Proloco Parghelia). Francesco D’agostino (make-up artist), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en Rose, abbigliamento uomo/donna Cetraro), Carmela Cannatà (Framesi), Angelo Scorzo (Aesse design). La fascia di Miss Città di Parghelia 2026 rappresenta per Rita Cannavino molto più di un semplice titolo: è il coronamento di un sogno custodito nel cuore fin da bambina e l’inizio di un nuovo percorso fatto di emozioni, sfide e nuove opportunità: «Salire sul palco di Miss Italia è un’emozione indescrivibile, perché questo concorso rappresenta il sogno che porto con me sin da bambina. Ho scelto di partecipare perché lo considero una vetrina straordinaria, capace di valorizzare non solo la bellezza esteriore, ma soprattutto quella interiore. È proprio questo il messaggio che vorrei portare avanti nel mio percorso». Il viaggio di Miss Italia Calabria proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti che porterà il concorso alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti della regione. Le prossime tappe da segnare in agenda sono: il 31 luglio a Bovalino, prima finale regionale, e il 1° agosto a Rose.