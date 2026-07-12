Miss Italia Calabria, eletta Miss Hotel Bisanzio Resort 2026 nella 2ª tappa | NOME

È stato l’Hotel Bisanzio Resort, nella suggestiva cornice di Località Piana dei Venti a Corigliano-Rossano, ad aver accolto la seconda tappa di Miss Italia Calabria 2026, nell’ambito dell’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. A conquistare la fascia di Miss Hotel Bisanzio Resort 2026 è stata Maria Teresa Guarascio di Montalto Uffugo, che con questa vittoria compie un importante passo avanti nel suo percorso verso il sogno della finalissima regionale. Seconda classificata, con la fascia di Miss Givova, è Maria Rosaria Sapia di San Marco Argentano. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, è Sofia Mancuso di Borgia. Quarta classificata è Alessandra Romano di Cassano allo Ionio. Quinta classificata è Aurora Spina di Cassano allo Ionio. Sesta classificata è Diana Parlongo di Reggio Calabria.

La serata ha saputo coniugare glamour e spettacolo, trasformando questa incantevole struttura immersa nel verde in un palcoscenico capace di esaltare talento, raffinatezza e personalità delle concorrenti. Un resort immerso in un bosco che regala silenzio, aria pura e un contatto autentico con la natura, impreziosito dalla straordinaria vista sul Golfo della Sibaritide, dove il mare si perde all’orizzonte. Un contesto ideale per ospitare un evento che celebra la bellezza in tutte le sue forme e racconta, attraverso il viaggio di Miss Italia Calabria, il valore dei territori e delle eccellenze regionali.

Alla guida della macchina organizzativa di Miss Italia Calabria ci sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, protagonisti da 12 anni di un percorso che ha saputo consolidare il concorso sul territorio regionale. “Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a rinnovarci anno dopo anno, insieme allo staff nazionale, ai partner e a tutto il nostro team, che con passione e dedizione rendono possibile questo straordinario progetto. Un ringraziamento sentito va a Carlomagno Auto, da anni al fianco del nostro percorso e delle miss durante tutto il tour calabrese. Grazie anche ai media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, e al pubblico che ci segue con entusiasmo sempre crescente, così come alla community social, sempre più partecipe e coinvolta. Ringraziamo Maria Zampelli e tutto lo staff dell’Hotel Bisanzio Resort per averci accolto con grande ospitalità per il secondo anno consecutivo. In questa occasione abbiamo avuto anche il piacere di inaugurare un’altra ala di questa splendida struttura.

Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze della nostra Regione, i territori e le location che rendono unica la Calabria. Un grazie speciale va ai giurati per il loro prezioso contributo. Ma il ringraziamento più grande è rivolto alle aspiranti miss che scelgono di mettersi in gioco e alle loro famiglie: Miss Italia è una vera palestra di vita, un’esperienza capace di formare, arricchire e trasformarsi in un trampolino di lancio. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it. Sarà un’estate ricca di grandi opportunità“.

Un viaggio nel tempo, un’esplosione di energia e un nuovo modo di raccontare la bellezza: l’edizione 2026 di Miss Italia Calabria cambia volto e sceglie di lasciarsi ispirare dall’universo iconico degli anni ’90, un decennio entrato nell’immaginario collettivo per il suo stile inconfondibile, la sua musica, i suoi colori e quella leggerezza capace ancora oggi di emozionare. Sul palco prende vita un format completamente rinnovato, dove suggestioni retrò e linguaggi contemporanei si incontrano dando forma a uno spettacolo dinamico, coinvolgente e ricco di richiami alla cultura pop di un’epoca indimenticabile. Una scelta artistica precisa, affidata alla visione di Linda Suriano, che firma la direzione artistica. A condurre la serata sono state Larissa Volpentesta e la stessa Linda Suriano, protagoniste di una conduzione capace di accompagnare il pubblico dentro le diverse sfumature dello show.

Miss Italia Calabria si conferma così molto più di una competizione: è un’esperienza che mette al centro le ragazze, le loro storie e il loro percorso di crescita. Ogni uscita sul palco, dal body istituzionale agli eleganti abiti da sera, diventa un momento per esprimere personalità, sogni e aspirazioni, dimostrando che la vera bellezza nasce dall’incontro tra eleganza, carattere e autenticità. A impreziosire la serata hanno contribuito le coreografie curate da Lia Molinaro, insieme alla performance della ballerina Lorenza Stamati che ha coinvolto anche le concorrenti nella realizzazione della sigla. L’esibizione della band “I freschi di zona” ha trascinato il pubblico in un’atmosfera di festa, musica e condivisione.

Maria Zampelli, cotitolare dell’Hotel Bisanzio Resort: “vedere la nostra location così piena, in una serata tanto importante, è per noi motivo di grande orgoglio. Il Bisanzio non è semplicemente un hotel: è un progetto nato dal desiderio di creare un luogo in cui natura e ospitalità convivano in perfetta armonia, valorizzando la straordinaria bellezza del territorio che lo circonda. Ogni dettaglio di questa struttura è stato pensato per offrire un’esperienza autentica, capace di far sentire ogni ospite come a casa, immerso in un contesto naturale unico. Siamo circondati da un bosco che regala silenzio, aria pura e un contatto genuino con la natura, impreziosito da uno scenario mozzafiato sul Golfo della Sibaritide, dove il mare si fonde con l’orizzonte. Aver ospitato le selezioni di un concorso prestigioso come Miss Italia rappresenta per noi un grande onore e un bel traguardo. È la conferma che questa struttura può essere il palcoscenico ideale per eventi di grande rilievo. Desidero ringraziare gli organizzatori di questa splendida manifestazione per aver creduto nel Bisanzio e aver scelto la nostra struttura. Un sentito grazie va anche allo staff che ha lavorato con professionalità; alle splendide concorrenti e alle loro famiglie“.

A decretare la vincitrice della seconda tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Annarita Restuccia (Gioielleria Restuccia, Miluna), Natascia Callegaro (titolare di Natascia Callegaro Hair&Spa), Dora Mauro (avvocato), Ivana Costa (odontoiatra), Deborah Ferraina (avvocato), Renato Coria (dipendente Tim), Annamaria Capalbo (avvocato), Annalisa Serrago (consulente).

Al momento della proclamazione, la nuova Miss Hotel Bisanzio Resort 2026, Maria Teresa Guarascio, ha dichiarato con entusiasmo: “non mi aspettavo di vincere già alla seconda tappa. Sono davvero felicissima. Ho deciso di intraprendere questa esperienza perché sognavo di partecipare a Miss Italia fin da bambina. Per me è un’occasione per mettermi in gioco e dimostrare a me stessa quanto valgo“.

Il tour proseguirà con numerose tappe che attraverseranno borghi, piazze e luoghi simbolo della Regione, dando vita a un percorso itinerante sempre più ricco e coinvolgente. Appuntamento dopo appuntamento, il progetto offre al pubblico l’opportunità di riscoprire il fascino di una Calabria accogliente e profondamente legata alle proprie tradizioni. I prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono il 12 luglio a Cassano allo Ionio, presso La cascina degli agrumi; il 16 luglio a Carolei; il 17 luglio a Mangone; il 18 luglio a Cetraro, presso il Soqquadro; e il 19 luglio a Melissa, presso il Grand Hotel Balestrieri.