Milazzo, trovata viva la ragazza scomparsa in mare: sospiro di sollievo dopo ore di ricerche

È stata ritrovata viva a Capo Milazzo la ragazza di 22 anni di Barcellona che era stata data per dispersa. La notizia più importante, dopo ore di apprensione, è dunque il buon esito delle ricerche: la giovane è stata avvistata viva nella zona di Capo Milazzo, ponendo fine ai controlli che erano in corso. La vicenda aveva mobilitato la Capitaneria di Porto, impegnata nelle ricerche della barcellonese dopo la segnalazione della sua scomparsa. Dopo alcune ore di controlli, è arrivato l’avvistamento che ha permesso di rintracciare la ragazza.

Le ricerche della Capitaneria di Porto

Erano in corso le ricerche della Capitaneria di Porto per la giovane di Barcellona data per dispersa. Le operazioni si erano concentrate in particolare nell’area del campo sportivo Marco Salmeri, zona nella quale si stavano svolgendo i controlli. L’attività di ricerca è proseguita per alcune ore, fino al momento dell’avvistamento. Il ritrovamento della 22enne viva a Capo Milazzo ha consentito di chiudere una fase di forte preoccupazione.

Controlli nella zona del campo sportivo Marco Salmeri

Secondo quanto emerso, i controlli si stavano concentrando nella zona del campo sportivo Marco Salmeri. Proprio in quell’area erano state indirizzate le verifiche della Capitaneria di Porto, impegnata nel tentativo di rintracciare la ragazza dispersa. Il campo sportivo e l’area circostante erano diventati il punto di riferimento delle ricerche, prima che arrivasse l’avvistamento a Capo Milazzo. La giovane, una ragazza di 22 anni di Barcellona, è stata ritrovata viva dopo alcune ore.