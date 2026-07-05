Milazzo, pauroso incidente: 40enne trasportata in elisoccorso a Messina

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sull’asse viario, all’altezza dello svincolo della Spiaggia di Ponente a Milazzo. A rimanere ferita in modo particolarmente serio è stata una donna di 40 anni, che si trovava a bordo di uno scooter. Secondo le informazioni disponibili, lo scooter è entrato in collisione con un’auto. L’impatto è stato violento e ha provocato alla donna gravissime ferite a un arto, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e il successivo trasferimento in una struttura altamente specializzata.

Donna in scooter ferita gravemente dopo l’impatto con una vettura

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli accertamenti, ma il dato più rilevante riguarda le condizioni della donna coinvolta. La 40enne, in sella allo scooter, ha riportato gravissime ferite a un arto a seguito dello scontro con un’auto. Le conseguenze dell’impatto sono apparse subito molto serie. I sanitari del 118, una volta arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla ferita e hanno proceduto alla stabilizzazione prima del trasferimento d’urgenza.

Soccorsi del 118 e trasferimento in codice rosso

Dopo l’incidente, la donna è stata soccorsa dal personale del 118. I sanitari l’hanno stabilizzata direttamente sul luogo del sinistro, una fase necessaria prima del trasferimento verso l’ospedale. La paziente è stata quindi centralizzata in codice rosso, il livello di massima urgenza. Le sue condizioni hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso, con destinazione il Trauma Center del Policlinico Universitario di Messina.

Elisoccorso verso il Trauma Center del Policlinico di Messina

Vista la gravità delle ferite riportate, la donna è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Trauma Center del Policlinico Universitario di Messina. Si tratta della struttura dove vengono gestiti i casi più complessi legati a traumi gravi e politraumi. Una volta arrivata al Policlinico, la 40enne è stata ricoverata in Rianimazione. La prognosi resta riservata e nelle prossime ore è previsto un intervento chirurgico.

Ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata

Le condizioni della donna restano gravissime. La paziente si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico Universitario di Messina, dove i medici stanno monitorando il quadro clinico. La prognosi riservata conferma la delicatezza della situazione. Nelle prossime ore la donna verrà operata, dopo le valutazioni dei sanitari e gli accertamenti necessari per intervenire sulle gravi lesioni riportate nell’incidente.

Forze dell’ordine sul posto per i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e avviare le verifiche sulla dinamica dello scontro. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del grave sinistro e ricostruire con precisione quanto accaduto all’altezza dello svincolo della Spiaggia di Ponente. La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti necessari per definire eventuali responsabilità e stabilire le circostanze che hanno portato all’impatto tra lo scooter e la Peugeot 206.

Traffico a senso alternato e disagi alla circolazione

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo l’asse viario. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la pulizia della carreggiata, il traffico è stato regolato a senso alternato. La decisione ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione. Le operazioni si sono rese necessarie per mettere in sicurezza l’area, consentire l’intervento dei soccorritori e permettere agli investigatori di raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

Attesi aggiornamenti sulle condizioni della donna

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle condizioni della giovane donna ricoverata al Policlinico di Messina. Il quadro resta grave e l’intervento chirurgico programmato sarà un passaggio decisivo nel percorso clinico dopo il violento impatto. L’attenzione resta alta anche sugli accertamenti avviati dalla Polizia di Stato, chiamata a chiarire le cause del grave incidente stradale. Al momento, la priorità resta il monitoraggio delle condizioni della donna, ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata.

Un sinistro grave che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale

Il violento scontro sull’asse viario riporta al centro il tema della sicurezza stradale, soprattutto nei tratti ad alta percorrenza e in prossimità degli svincoli. L’incidente ha coinvolto una donna in scooter e un’auto, con conseguenze gravissime per la conducente del mezzo a due ruote. La ricostruzione della dinamica sarà fondamentale per comprendere cosa sia accaduto. Intanto, resta la gravità del bilancio: una donna di 40 anni ricoverata in Rianimazione, trasferita in codice rosso al Trauma Center del Policlinico Universitario di Messina e in attesa di essere sottoposta a intervento chirurgico.