Milazzo, interventi di bonifica ambientale alla Ngonia Tono

Proseguono gli interventi di bonifica ambientale dell’area di Ngonia Tono, realizzati grazie a risorse finanziate con fondi extra-bilancio, nell’ambito di un’azione sinergica tra il Comune di Milazzo, l’Area Marina Protetta Capo Milazzo e la Capitaneria di Porto.

Nel corso delle operazioni sono stati rimossi numerosi copertoni abbandonati sui fondali e lungo la costa. Le attività hanno inoltre consentito di rinvenire e recuperare rottami di imbarcazioni e gommoni, nonché vecchie reti da pesca, testimonianza dell’importante lavoro di tutela e ripristino dell’ambiente marino. Gli interventi di bonifica hanno interessato anche le suggestive spiaggette delle Tre Pietracce e delle Pietre Rosse, contribuendo alla valorizzazione di alcuni dei tratti più pregiati del patrimonio costiero cittadino.

L’Amministrazione comunale auspica che le attività possano proseguire attraverso il finanziamento degli ulteriori interventi necessari da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (ARTA), così da completare il percorso di recupero e salvaguardia dell’area. “La tutela dell’ambiente e del mare –spiega il vicesindaco Santi Romagnolo – rappresenta una priorità dell’Amministrazione, che continua a investire con determinazione in azioni concrete di riqualificazione e valorizzazione del territorio, nella convinzione che la costanza sia il presupposto fondamentale per il raggiungimento di risultati duraturi”.