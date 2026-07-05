Milazzo, il 10 luglio la presentazione del libro “Nome in codice Sandro” | INFO

Continua la rassegna culturale estiva dell’Associazione Città Invisibili. Il secondo evento di questa rassegna si svolgerà, col Patrocinio del Comune di Milazzo, il 10 luglio alle ore 18,30, nel rinnovato giardino letterario di Villa Vaccarino e riguarderà la presentazione di un libro di Pietro Comito, pubblicato quest’anno per la Compagnia Editoriale Aliberti, dal titolo: NOME IN CODICE SANDRO, il primo infiltrato civile nel narcotraffico internazionale.

Tratto da una storia vera, l’autore ci introdurrà nei meandri affaristici più lucrosi della ‘ndrangheta, il narcotraffico internazionale, ma ci inoltrerà all’interno di un travaglio interiore di un uomo, un imprenditore che, sommerso dai debiti, entrerà in un tunnel senza uscita che lo vedrà protagonista di un destino inaspettato, imprevedibile, disperato.

Pietro Comito, calabrese, giornalista professionista, specializzato in cronaca nera e giudiziaria. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio nazionale Paolo Borsellino e il Premio Agenda Rossa ai giornalisti minacciati dalla ‘ndrangheta. È autore di “Inferi. La storia vera di un sopravvissuto alla’ ndrangheta” (Compagnia Editoriale Aliberti), “I nuovi boss e I nuovi padrini” (Newton Compton).

Insieme a a Santo Laganà colloquierà con l’autore, Enzo Infantino, di Palmi (RC) già più volte presente a Milazzo, attivista dei diritti umani, volontario nei campi profughi in Grecia e in Medioriente. Profondo conoscitore della tragica realtà di Gaza e del Libano, socio dell’Associazione Città Invisibili. Un’occasione da non perdere. L’associazione ringrazia la libreria Filoramo per la gentile collaborazione.