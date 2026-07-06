Milazzo, approvato il progetto esecutivo della nuova Piazza Sacro Cuore

La Giunta municipale di Milazzo ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Piazza Sacro Cuore, compiendo un ulteriore e decisivo passo nell’ambito del programma di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale. Con l’approvazione del progetto sarà ora possibile procedere all’affidamento dei lavori.

L’intervento, dell’importo complessivo di 150 mila euro, è finanziato dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e consentirà di trasformare l’attuale spazio antistante la chiesa del Sacro Cuore in una vera piazza, moderna, funzionale e pienamente fruibile dalla cittadinanza. “Con questo provvedimento – afferma il sindaco Pippo Midili – passiamo dalla fase progettuale a quella operativa. Si tratta di un’opera molto attesa che consentirà di riqualificare un’area centrale della città, restituendo ai residenti e ai fedeli un luogo di aggregazione sicuro, decoroso e finalmente all’altezza del nome che da sempre identifica questo spazio: Piazza Sacro Cuore”. Il progetto, redatto dall’architetto Annamaria Prestipino, funzionario del Comune, con il supporto dell’ingegnere Antonio Cutrona, è stato sviluppato dopo un’attenta analisi della viabilità, dei parcheggi, degli spazi pedonali e delle aree verdi esistenti, individuando le principali criticità che oggi interessano la zona.

L’intervento prevede la realizzazione di una piazza che si estenderà dal sagrato della chiesa

L’intervento prevede la realizzazione di una piazza che si estenderà dal sagrato della chiesa fino all’attuale aiuola centrale, che sarà inglobata e resa pienamente fruibile. La superficie oggi asfaltata sarà sostituita da una pavimentazione drenante, saranno installati nuovi elementi di arredo urbano e un moderno impianto di illuminazione, mentre le aree verdi saranno ampliate con la messa a dimora di dieci alberi di ulivo, arbusti e piante ornamentali. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza della circolazione. Pur mantenendo inalterati i principali sensi di marcia, il progetto prevede una rifunzionalizzazione della viabilità attraverso la realizzazione di isole spartitraffico e nuovi percorsi veicolari che consentiranno di eliminare le attuali criticità e fluidificare il traffico nelle intersezioni tra via Colonnello Bertè, via Colonnello Magistri, via Gasparro e via Birago.

Resterà invariato il numero dei parcheggi

Resterà invariato il numero dei parcheggi, mentre aumenteranno sensibilmente gli spazi destinati ai pedoni. L’area pedonale passerà infatti dagli attuali 324 metri quadrati a circa 980 metri quadrati, con un incremento di oltre il 35%, mentre il verde pubblico sarà ampliato di circa il 40%. “Non realizziamo soltanto una nuova piazza – conclude il sindaco Midili – ma uno spazio di socialità e di incontro, capace di migliorare la qualità urbana del quartiere, garantire maggiore sicurezza durante le celebrazioni religiose e valorizzare uno dei luoghi più frequentati della città”. Nei prossimi giorni gli uffici comunali procederanno con gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori, così da avviare il cantiere nel più breve tempo possibile.