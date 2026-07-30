Migranti, dopo 30 anni la rimozione definitiva della tendopoli di San Ferdinando: sopralluogo di Mantovano, Occhiuto e Ciciliano

Domani, venerdì 31 luglio, intorno alle ore 10, verranno rimosse definitivamente le ultime baracche della tendopoli di San Ferdinando (in provincia di Reggio Calabria) ponendo fine a una realtà che si protraeva da quasi trent’anni, ospitando migranti impiegati nelle attività agricole della Piana di Gioia Tauro. Per l’occasione saranno presenti in Calabria il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Commissario di Governo, Prefetto Fabio Ciciliano, accompagnati dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.
Dopo le operazioni di smantellamento le autorità si recheranno in contrada Serricella per visitare i nuovi alloggi messi a disposizione per i migranti.