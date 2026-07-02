MessinaCon 2026, Lorenzo Scattorin tra i protagonisti della nuova edizione

Prosegue il percorso di avvicinamento al MessinaCon 2026, la manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura pop in programma dal 4 al 6 settembre a Villa Dante. Dopo l’annuncio del fumettista Luca Enoch, l’organizzazione svela un nuovo ospite di primo piano: Lorenzo Scattorin, tra le voci più note e apprezzate del doppiaggio italiano. Attore e doppiatore, Scattorin appartiene alla terza generazione di una famiglia di artisti e, nel corso della sua carriera, ha costruito un percorso che lo ha reso uno dei professionisti più richiesti del panorama nazionale. Dal 2011 è la voce ufficiale del canale DMAX e, dal 2013, anche di Cartoon Network, affiancando a questa attività un’intensa carriera nel cinema, nelle serie televisive, nell’animazione e nei videogiochi.

Sono milioni gli appassionati che conoscono la sua voce attraverso alcuni dei personaggi più iconici degli ultimi anni. Nel mondo videoludico è Joel Miller nella pluripremiata saga The Last of Us, Aiden Pearce in Watch Dogs, Sam Drake in Uncharted, Vito Scaletta nella serie Mafia, Kyle Crane in Dying Light e River Ward in Cyberpunk 2077. Non meno importante il suo contributo all’animazione giapponese, dove ha interpretato personaggi entrati nell’immaginario collettivo come Sanji di One Piece, Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh!, Beerus di Dragon Ball Super, All Might di My Hero Academia e Iruka Umino di Naruto, oltre a decine di altri ruoli in serie animate di successo.

La sua carriera comprende inoltre il doppiaggio di numerosi attori internazionali, tra cui Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Matthew McConaughey, Matt Smith, Simon Pegg ed Eric Bana, confermandone la versatilità e il prestigio nel settore.Con l’arrivo di Lorenzo Scattorin, il MessinaCon conferma la volontà di proporre un programma capace di coinvolgere non soltanto gli appassionati di fumetto, ma anche il vasto pubblico degli anime, del cinema e dei videogiochi. Un ospite che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di fan e che contribuirà ad arricchire un’edizione che punta a consolidare il ruolo della manifestazione nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop del Sud Italia.

Durante i tre giorni del festival, Scattorin sarà protagonista di incontri con il pubblico, panel dedicati al mondo del doppiaggio e sessioni di firme e fotografie. Il MessinaCon 2026 dà così continuità a un percorso di crescita che, anno dopo anno, porta a Messina nomi di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzare il legame della città con il mondo del fumetto, dell’intrattenimento e della cultura pop.