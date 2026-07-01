Messina vince il bando nazionale “Città che legge”

Il Comune di Messina è tra i tre vincitori nazionali della Sezione 5 – Comuni con oltre 100.001 abitanti del bando “Città che legge” 2025, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura 2024-2026. Con un punteggio di 65, Messina si è classificata al terzo posto della graduatoria nazionale, ottenendo un finanziamento di 69.938 euro destinato alla realizzazione di un progetto integrato per la promozione del libro e della lettura.

“Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale nella valorizzazione delle politiche culturali e nella costruzione di una rete territoriale capace di coinvolgere biblioteche, istituzioni scolastiche, associazioni culturali, operatori del settore e realtà del Terzo settore. È la conferma che investire nella cultura e nella lettura significa investire nella crescita della comunità, nell’inclusione e nelle opportunità per le nuove generazioni”, dichiara il sindaco Federico Basile. Il bando, riservato ai Comuni che hanno conseguito la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026, finanzia iniziative volte a creare un ecosistema locale favorevole alla lettura attraverso percorsi condivisi, attività culturali diffuse e progetti rivolti a cittadini di tutte le età.

Il finanziamento ottenuto conferma la capacità progettuale del Comune di Messina

Il finanziamento ottenuto conferma la capacità progettuale del Comune di Messina e rafforza il percorso avviato negli ultimi anni per promuovere la cultura come leva di sviluppo del territorio, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza e l’accesso diffuso ai libri e alla conoscenza. Nei prossimi mesi saranno presentati il programma delle attività e il calendario delle iniziative previste dal progetto, che coinvolgeranno l’intera città in un percorso condiviso volto a valorizzare la lettura come bene comune e strumento di crescita culturale e civilE.