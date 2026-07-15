Messina, via del Carmine a Contesse sarà riqualificata: nuova area pubblica per sicurezza, decoro e Protezione Civile

Un nuovo spazio pubblico al servizio dei cittadini di Contesse. È questo il risultato dell’approvazione da parte della Giunta comunale di Messina del progetto di riqualificazione dell’area sita lungo la Via del Carmine, un intervento che nasce dall’esigenza di colmare la carenza di spazi attrezzati nella zona e che avrà anche una funzione strategica per la Protezione Civile in caso di emergenze. A esprimere soddisfazione per il via libera all’opera sono stati i consiglieri della II Circoscrizione del Comune di Messina, Antonina Scaramuzzino, Domenico Raffa e Alessandro Arena, che hanno rivendicato il percorso avviato già nel precedente mandato consiliare e portato avanti insieme all’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.

Via del Carmine a Contesse, approvata la riqualificazione dell’area pubblica

La riqualificazione dell’area di Via del Carmine a Contesse rappresenta un intervento atteso dal territorio e pensato per rispondere a diverse necessità della comunità. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di realizzare uno spazio pubblico maggiormente fruibile, capace di offrire nuovi servizi ai residenti e migliorare il decoro urbano della zona. L’area sarà inoltre destinata a diventare un punto di sosta strategico e un luogo di ritrovo e ammassamento per la Protezione Civile, elemento particolarmente importante in presenza di situazioni di emergenza che richiedano un’organizzazione rapida degli interventi e un punto di riferimento per la popolazione. Dopo un articolato iter burocratico e l’inserimento del progetto nella programmazione dell’Amministrazione comunale, l’opera potrà finalmente essere realizzata nel corso dell’attuale mandato.

La proposta nata dalla II Circoscrizione e portata avanti con l’Amministrazione

Il percorso che ha condotto all’approvazione dell’intervento è iniziato nel corso del precedente mandato consiliare, quando i consiglieri della II Circoscrizione e l’assessore Massimiliano Minutoli avevano avanzato e sostenuto la proposta di recupero dell’area. L’obiettivo era quello di individuare una soluzione concreta alla mancanza di spazi pubblici attrezzati nel quartiere di Contesse, creando al tempo stesso un’infrastruttura utile per la gestione delle emergenze. L’inserimento del progetto nei programmi dell’Amministrazione comunale ha permesso di superare le diverse fasi procedurali necessarie, arrivando oggi alla prospettiva della completa realizzazione dell’opera.

I consiglieri Scaramuzzino, Raffa e Arena: “uUna risposta reale ai cittadini di Contesse”

I consiglieri della II Circoscrizione di Messina hanno accolto con favore l’approvazione della riqualificazione, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni locali e amministrazione centrale. “Esprimiamo grande soddisfazione per l’attenzione dimostrata dalla Giunta verso le periferie e verso il nostro territorio”, dichiarano congiuntamente i consiglieri Scaramuzzino, Raffa e Arena. “Vedere che una proposta nata dal basso e portata avanti con determinazione nello scorso mandato trova oggi una risposta reale e cantierabile è la dimostrazione che la sinergia tra Circoscrizione e Amministrazione centrale porta frutti concreti a beneficio dei cittadini di Contesse. Quest’area non rappresenta solo una risposta in termini di decoro e sicurezza, ma un fondamentale punto di riferimento per l’intera comunità della Seconda Circoscrizione”, evidenzia.