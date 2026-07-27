Messina, Vela paralimpica e porti accessibili: accordo quadriennale tra FIV e Autorità Portuale dello Stretto

Nuove attività veliche e nautiche, infrastrutture accessibili agli atleti con disabilità e spazi portuali destinati allo sport. Sono alcuni degli obiettivi del Protocollo d’Intesa quadriennale sottoscritto oggi, 27 luglio 2026, dalla Federazione Italiana Vela e dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La cerimonia di firma si è svolta negli uffici dell’Autorità portuale a Messina. A siglare l’accordo sono stati l’avvocato Fabio Colella, Consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela con delega al Paraolimpico, in rappresentanza e su delega del presidente FIV Francesco Ettorre, e il presidente dell’AdSP, avvocato Francesco Rizzo.

Il protocollo individua come priorità strategiche l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del demanio marittimo e una maggiore integrazione tra il porto e la città. L’intesa sancisce una sinergia operativa destinata a rendere concretamente possibile lo sviluppo di nuove attività veliche e nautiche all’interno del porto di Reggio Calabria e degli altri scali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Saline.

Posti barca e infrastrutture per il Para Sailing

Uno degli ambiti centrali dell’accordo riguarda la creazione di posti barca dedicati al Para Sailing. Nei regolamenti demaniali e concessori saranno previsti criteri per riservare spazi e servizi alla vela paralimpica. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata all’accessibilità delle infrastrutture, attraverso l’installazione di gruette, rampe e sistemi di assistenza all’imbarco per gli atleti con disabilità. Il protocollo prevede anche l’individuazione di aree demaniali dismesse o sottoutilizzate da destinare ad attività sportive, scivoli di alaggio e nuovi poli sportivi, contribuendo così alla rigenerazione del demanio marittimo.

L’intesa punta anche a sostenere la candidatura dello Stretto come sede di regate nazionali e internazionali, valorizzando le caratteristiche naturali e sportive dell’area compresa tra Calabria e Sicilia. Saranno inoltre promossi programmi “Vela Scuola” rivolti agli istituti scolastici del territorio, nell’ambito dell’iniziativa “Sport della vela nei Porti”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla pratica velica e alla cultura del mare.

Colella: “abbattiamo ogni barriera all’accesso al mare”

Il Consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela con delega al Paraolimpico, Fabio Colella, ha sottolineato il valore sportivo, sociale ed economico dell’accordo: “La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per l’intero movimento velico e per il nostro territorio. L’intesa rende finalmente possibile l’avvio e lo sviluppo di attività sportive, sociali e promozionali all’interno del Porto di Reggio Calabria, restituendo all’infrastruttura il suo ruolo naturale di spazio aperto alla comunità e al mare.

Inoltre, questo accordo favorirà pienamente quanto in programma dall’amministrazione Cannizzaro, supportando la visione di un porto con una valenza strategica decisiva per il turismo e per lo sviluppo economico e sociale della città. Sul fronte della vela paralimpica (Para Sailing), poniamo le basi per fare dello Stretto e del porto reggino un polo d’eccellenza per l’accessibilità. Grazie alla previsione di posti barca dedicati e all’installazione di ausili tecnici come sollevatori e rampe accessibili, abbattiamo ogni barriera all’accesso al mare. Ringrazio i Presidenti Ettorre e Rizzo per la sensibilità e la visione comune: da oggi porti e territorio lavorano insieme per promuovere lo sport senza limiti, la tutela ambientale e la crescita sociale delle nostre città”.