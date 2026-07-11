Messina, Vara della Rinascita 1926-2026: al via la macchina organizzativa per il Centenario

Ha preso ufficialmente il via la macchina organizzativa della “Vara della Rinascita 1926-2026”. Si è svolto ieri, venerdì 10 luglio 2026, nella sala Ovale “Antonino Caponnetto” di palazzo Zanca, il primo tavolo tecnico convocato dagli assessori alla Cultura e alle Tradizioni popolari, Enzo Caruso, e alla Manutenzione dei beni e servizi e Pronto intervento, Massimo Finocchiaro, con i referenti degli uffici comunali e degli enti coinvolti nell’organizzazione della storica processione dell’Assunta.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento Servizi alla Persona, del Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Manutenzione Immobili Comunali e Servizio di Pronto Intervento, del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Politiche Energetiche, del Corpo di Polizia Municipale, della Città Metropolitana, nonché i delegati di ATM S.p.A., MessinaServizi Bene Comune S.p.A. e AMAM S.p.A.

L’incontro ha consentito di avviare il coordinamento delle attività organizzative, partendo dall’esperienza maturata nelle precedenti edizioni e ponendo particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza del percorso, alla gestione degli attraversamenti lungo la via Garibaldi, al posizionamento delle autobotti, al Piano sanitario e di safety e security e all’impiego dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, che saranno impegnati anche in occasione della Passeggiata dei Giganti e del Corteo Storico di Don Giovanni d’Austria.

Nel corso della riunione il referente del Dipartimento Servizi alla Persona ha relazionato sullo stato di avanzamento delle procedure già avviate riguardanti l’acquisizione delle gomene, delle coperture assicurative, delle transenne, l’organizzazione della tradizionale Messa di Piazza Castronovo, nonché gli adempimenti relativi alle luminarie artistiche e allo spettacolo pirotecnico. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle iniziative di sensibilizzazione rivolte ai tiratori della Vara, con l’obiettivo di promuovere comportamenti improntati alla massima responsabilità durante il traino, a tutela della sicurezza di quanti partecipano alla processione e del numeroso pubblico presente lungo il percorso.

“Con questo primo tavolo operativo prende ufficialmente avvio il percorso organizzativo della Vara 2026 – dichiara l’assessore Caruso –. Sarà un’edizione dal valore straordinario, perché ricorre il Centenario della storica Vara del 1926, che segnò la rinascita della città dopo il terremoto del 1908. Accanto all’organizzazione della Festa dell’Assunta, stiamo definendo anche il programma degli eventi culturali che accompagneranno questo importante anniversario. Abbiamo voluto identificare questa edizione come la “Vara della Rinascita 1926-2026”, un richiamo alla memoria collettiva, all’identità della nostra comunità e alla sua capacità di rialzarsi, rinnovarsi e guardare con fiducia al futuro“.

“La Vara è una manifestazione che richiede il coinvolgimento e il coordinamento di numerosi uffici comunali, enti e società partecipate – aggiunge l’assessore Finocchiaro -. Il percorso organizzativo proseguirà, come di consueto, con il tavolo convocato in Prefettura e con ulteriori riunioni tecniche finalizzate a definire ogni dettaglio della complessa macchina organizzativa, affinché tutti gli aspetti logistici e operativi siano curati nei minimi particolari e si possa garantire la migliore riuscita della manifestazione“.