Messina, uomo investito da un treno all’imbocco della galleria Peloritana: sospesa la circolazione ferroviaria

Momenti di paura a Messina, dove un uomo è stato investito da un treno all’imbocco della galleria Peloritana. L’incidente ha comportato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Messina Centrale e Villafranca Tirrena, per consentire l’arrivo dei soccorsi e lo svolgimento degli interventi necessari nell’area interessata. Per fortuna, l’uomo, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato gravi ferite. Dopo l’intervento dei medici, è stato trasportato al vicino Policlinico.

Circolazione sospesa tra Messina Centrale e Villafranca Tirrena

A seguito dell’investimento, la circolazione dei treni tra Messina Centrale e Villafranca Tirrena è stata al momento sospesa. La misura si è resa necessaria per permettere l’arrivo dei soccorsi e garantire le condizioni di sicurezza lungo la tratta. L’incidente è avvenuto in un punto particolarmente delicato della linea ferroviaria, all’imbocco del lungo tunnel che passa sotto la città. La sospensione ha interessato il tratto compreso tra due snodi importanti del collegamento ferroviario messinese.

Soccorsi sul posto, l’uomo trasportato al Policlinico

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo investito dal treno e ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico. Nonostante la dinamica dell’accaduto abbia fatto temere conseguenze molto gravi, l’uomo non avrebbe riportato ferite severe. Il trasporto in ospedale è stato comunque necessario per gli accertamenti e le cure del caso.

Coinvolto il treno regionale 12901 diretto a Sant’Agata di Militello

Nel fatto è rimasto coinvolto il treno regionale 12901, diretto a Sant’Agata di Militello. Il convoglio si trovava all’imbocco della galleria Peloritana quando si è verificato l’investimento. La presenza del regionale sulla tratta ha reso indispensabile l’interruzione temporanea del traffico ferroviario, in attesa della conclusione delle operazioni di soccorso e delle verifiche nell’area dell’incidente.

L’incidente all’imbocco del tunnel sotto la città

L’episodio è avvenuto all’imbocco del lungo tunnel che passa sotto Messina, un punto strategico della linea ferroviaria. La galleria Peloritana rappresenta infatti un tratto rilevante per i collegamenti tra la città e la direttrice tirrenica. Proprio la collocazione dell’incidente ha determinato la sospensione della circolazione tra Messina Centrale e Villafranca Tirrena, con l’obiettivo di consentire l’intervento dei soccorritori e la gestione dell’emergenza.

Paura a Messina, ma l’uomo non sarebbe grave

L’investimento di una persona da parte di un treno è un evento che richiama immediatamente l’attenzione dei soccorsi e impone misure urgenti sulla circolazione ferroviaria. In questo caso, l’elemento rassicurante è rappresentato dalle condizioni dell’uomo coinvolto, che non avrebbe riportato gravi ferite. Resta alta l’attenzione sulla tratta ferroviaria interessata, dove la circolazione tra Messina Centrale e Villafranca Tirrena è stata sospesa per consentire le operazioni successive all’incidente. Il fatto ha coinvolto il regionale 12901 per Sant’Agata di Militello ed è avvenuto all’imbocco della galleria Peloritana, nel tratto del tunnel che attraversa la città.