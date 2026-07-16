Messina, Unime conquista il 7° posto alla Monaco Energy Boat Challenge

Si è conclusa la quarta partecipazione del team Messina Energy Boat – MEB dell’Università degli Studi di Messina alla Monaco Energy Boat Challenge – MEBC, manifestazione internazionale dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e alla transizione energetica nel settore nautico. La tredicesima edizione della competizione si è svolta dall’8 all’11 luglio 2026 nelle acque antistanti lo Yacht Club de Monaco, nel Principato di Monaco. Il team dell’Università degli Studi di Messina, in gara con il prototipo Guglielmino 2.1, dedicato alla memoria del prof. Eugenio Guglielmino, ha ottenuto il settimo posto nella classifica generale dell’Energy Class, categoria che ha visto confrontarsi 21 squadre internazionali. Il risultato conferma l’impegno e la passione del team MEB, che per il quarto anno consecutivo è stato l’unico team universitario del Centro-Sud Italia a partecipare a questa prestigiosa competizione.

Nel Principato di Monaco erano presenti squadre provenienti, tra gli altri Paesi, da Croazia, Regno Unito, Danimarca, Francia, Canada, Cina, Spagna, India, Porto Rico, Germania, Indonesia e Italia, rendendo la manifestazione un autentico laboratorio internazionale di idee, tecnologie e soluzioni per il futuro della mobilità marittima. La portata dell’evento ha superato ampiamente i confini del Principato. Secondo i dati ufficiali dell’organizzazione, i contenuti della Monaco Energy Boat Challenge 2026 hanno raggiunto oltre 3,5 milioni di persone sui social media, generando più di 5 milioni di impression. La manifestazione ha inoltre ottenuto oltre 2.000 pubblicazioni e articoli sulla stampa, con una diffusione mediatica in 70 Paesi.

Il team Messina Energy Boat ha superato le ispezioni ed ha partecipato alle cinque prove previste per l’Energy Class

Dopo le operazioni di assemblaggio, preparazione e verifica tecnica del prototipo, il team Messina Energy Boat ha superato le ispezioni ed ha partecipato alle cinque prove previste per l’Energy Class: giri di qualificazione, speed record, endurance race, slalom race e championship race. La delegazione del team Messina Energy Boat presente nel Principato di Monaco era composta da: prof. Vincenzo Crupi, Faculty Advisor, prof.ssa Gabriella Epasto, Vice Faculty Advisor, Giuseppe Brando, Team Leader, Giovanni Briguglio, Team Liaison, Gabriele Barraco, pilota, Marco Pavan, Enrico Maria Orfanò, Filippo Rossini, Simone Cristiano, Roberto Antonio Carmelo Fonte Pietro La Sala, Fabio Distefano e Daniele Rizzo, Francesca Maria Larosa e Michela Michelizzi.

Hanno inoltre partecipato all’evento la dott.ssa Alessandra Latino e la dott.ssa Eleonora D’Ermo, in rappresentanza dei main sponsor Palumbo Shipyards e Palumbo Superyacht Refit, che per il secondo anno consecutivo ha sostenuto il progetto e accompagnato il team nel suo percorso tecnico e sportivo. Era presente anche il prof. Ludovico Magaudda, Governatore dell’Area 9 Sicilia del Panathlon International. Per il team Messina Energy Boat, la conclusione della tredicesima Monaco Energy Boat Challenge non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. L’esperienza acquisita durante le gare, il confronto con università e aziende internazionali ed i dati raccolti sul prototipo Guglielmino 2.1 costituiranno la base per sviluppare nuove soluzioni e affrontare le prossime sfide.

Il team Messina Energy Boat rivolge “un sentito ringraziamento alla prof.ssa Giovanna Spatari, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, ed al dottor Pietro Nuccio, Direttore Generale, per il supporto istituzionale garantito al progetto. Un ringraziamento è rivolto al prof. Ernesto Cascone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, per il costante sostegno alle attività scientifiche, formative e progettuali della squadra. Il team ringrazia inoltre il dott. Antonio Spatari, presidente del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, insieme a tutto il suo staff, per il supporto, la disponibilità e l’assistenza forniti durante le attività di preparazione e sea trials. Un sentito ringraziamento è rivolto anche alla prof.ssa Maria Rosaria Sgrò, dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Caio Duilio”, per aver supportato il team durante la fase di assemblaggio del prototipo”.

Il team Messina Energy Boat ringrazia, infine, “tutti gli sponsor, i partner, i collaboratori e le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e che, con il loro sostegno, hanno permesso alla squadra di rappresentare ancora una volta l’Università degli Studi di Messina e la Sicilia in uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla nautica sostenibile”.