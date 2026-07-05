Messina, tre ragazzi trascinati al largo dalla corrente: salvati dalla Guardia costiera

Un pomeriggio di apprensione si è vissuto oggi sulla spiaggia di Capo Peloro, a Messina. Tre ragazzi sono finiti in difficoltà mentre facevano il bagno a pochi metri dalla riva e sono stati spinti al largo da una forte corrente di risacca. Nel giro di pochi minuti, i tre giovani si sono trovati a una distanza tale da non riuscire più a tornare indietro. La situazione è apparsa subito seria: il mare, in quel punto, è noto per la presenza di correnti improvvise, vortici e movimenti insidiosi dovuti proprio all’incontro dei due mari.

Due ragazze e un ragazzo su un materassino oltre 150 metri dalla battigia

I protagonisti dell’episodio sono due ragazze e un ragazzo che si trovavano su un materassino. Secondo quanto ricostruito, stavano facendo il bagno a pochi metri dalla riva quando la corrente li ha rapidamente trascinati verso il largo. In breve tempo si sono ritrovati a oltre 150 metri dalla battigia, senza riuscire a rientrare a nuoto. La distanza dalla spiaggia e la forza della corrente hanno reso impossibile un ritorno autonomo, trasformando una normale giornata al mare in un momento di forte pericolo.

L’allarme lanciato dai bagnanti sulla spiaggia

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia di Capo Peloro. Hanno notato le braccia alzate dei ragazzi e le loro richieste d’aiuto, rendendosi conto che i tre giovani non riuscivano a rientrare. Da quel momento è scattata la mobilitazione. I bagnanti hanno iniziato ad attirare l’attenzione della Guardia costiera, che si trovava già in pattugliamento nell’area, e anche di un’altra barca vicina. Proprio quest’ultima ha collaborato con i militari per individuare i ragazzi in difficoltà.

Guardia costiera in azione tra le correnti dello Stretto

L’intervento della Guardia costiera è stato determinante per evitare conseguenze più gravi. I militari, già presenti in zona per attività di pattugliamento, sono stati indirizzati verso il tratto di mare in cui i tre ragazzi erano stati trascinati dalla corrente. Le operazioni non sono state immediate. Per diversi minuti, infatti, il mezzo di soccorso ha avuto difficoltà a localizzare i giovani, rendendo l’intervento particolarmente delicato. La presenza di correnti forti e la distanza dalla riva hanno aumentato la complessità del recupero.

Bagnanti con il fiato sospeso durante il salvataggio

Dalla spiaggia, numerosi bagnanti hanno seguito con apprensione le fasi del soccorso. L’intervento dei militari ha tenuto tutti con il fiato sospeso, soprattutto nei momenti in cui il mezzo della Guardia costiera faticava a individuare i tre ragazzi. La preoccupazione è cresciuta minuto dopo minuto, mentre dalla riva si cercava di capire se i giovani fossero stati localizzati. La scena ha richiamato l’attenzione dei presenti e ha reso evidente la pericolosità di quel tratto di mare, anche quando ci si trova apparentemente vicino alla spiaggia.

Il salvataggio si conclude nel migliore dei modi

Fortunatamente, il salvataggio si è concluso senza conseguenze gravi. I tre ragazzi sono stati recuperati dalla Guardia costiera e portati in salvo. Erano visibilmente provati dall’accaduto, ma coscienti. Secondo quanto riferito, i giovani stanno tutti bene. L’intervento tempestivo dei militari, insieme all’allarme lanciato dai bagnanti e al supporto dell’altra imbarcazione presente in zona, ha permesso di risolvere una situazione che avrebbe potuto avere esiti molto più gravi.

Capo Peloro e le correnti tra Tirreno e Ionio

L’episodio riporta l’attenzione sulla pericolosità delle acque di Capo Peloro, una delle aree più suggestive ma anche più insidiose del litorale messinese. In questo tratto di mare si incontrano il Mar Tirreno e il Mar Ionio, generando correnti, risacche e vortici che possono cambiare rapidamente. La zona è nota proprio per le correnti improvvise, capaci di trascinare al largo anche chi si trova a pochi metri dalla riva. Per questo, anche una semplice nuotata o l’utilizzo di un materassino possono diventare rischiosi in presenza di mare mosso o correnti forti.

Un richiamo alla prudenza nelle acque di Capo Peloro

Quanto accaduto rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza a Capo Peloro. Le forti correnti possono rivelarsi estremamente insidiose non solo per chi non è esperto, ma anche per i nuotatori più preparati. L’uso di materassini o gonfiabili, in particolare, può aumentare il rischio di essere trascinati al largo in pochi minuti. In aree come Capo Peloro, dove le condizioni del mare possono mutare rapidamente, è fondamentale prestare attenzione ai segnali di pericolo, evitare di allontanarsi dalla riva e chiedere aiuto immediatamente in caso di difficoltà.

La paura e il sollievo sulla spiaggia

Il pomeriggio di paura si è chiuso con il sollievo dei presenti. Dopo minuti di tensione, i tre giovani sono stati tratti in salvo e le loro condizioni non destano preoccupazione. La scena, però, ha lasciato forte impressione tra i bagnanti che hanno assistito all’intervento. La vicenda conferma quanto sia importante la presenza della Guardia costiera nelle aree più frequentate e delicate del litorale messinese. A Capo Peloro, dove la bellezza del paesaggio convive con la forza delle correnti dello Stretto, la prudenza resta la prima forma di sicurezza.