Messina, torna l’Horcynus Festival diretto da Franco Jannuzzi e Giacomo Farina

Torna l’Horcynus Festival, che dal 18 luglio al 12 agosto animerà Messina e altri tre comuni siciliani con un ricco programma di cinema, musica, arti performative, formazione e incontri culturali. Giunta alla XXIV edizione, la manifestazione diretta da Franco Jannuzzi e Giacomo Farina, sceglie come tema “Eutopie. Un pianeta, una umanità”, proponendo una riflessione sul presente e sulle sfide globali attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura. Promosso dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeSSInA, il Festival conferma la propria vocazione internazionale e multidisciplinare, trasformando Messina, Novara di Sicilia, Roccavaldina e Mirabella Imbaccari in un laboratorio diffuso di idee, confronto e sperimentazione. Un’edizione che rafforza ulteriormente la dimensione diffusa della manifestazione, coinvolgendo luoghi simbolo del territorio e favorendo il dialogo tra comunità, arte e innovazione.

In un tempo segnato dai cambiamenti climatici, dalle disuguaglianze e dai grandi fenomeni migratori, l’edizione 2026 invita a coltivare l’idea di una comunità di destino, capace di immaginare nuove forme di convivenza, giustizia sociale e sostenibilità. L’Horcynus Festival rinnova così il proprio ruolo di spazio di dialogo tra ricerca, cultura, innovazione sociale e partecipazione, nel quale il cinema, la musica e le arti diventano strumenti per interpretare la complessità del nostro tempo.

Ad aprire il Festival, sabato 18 luglio, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, sarà il concerto della Big Band del Conservatorio Corelli

“L’Horcynus Festival continua a essere uno spazio nel quale cultura, ricerca, arte e innovazione sociale si incontrano per interrogarsi sulle grandi trasformazioni del nostro tempo. Il tema di quest’anno, “Eutopie. Un pianeta, una umanità”, ci richiama alla responsabilità di costruire comunità capaci di affrontare insieme le sfide ambientali, economiche e sociali che attraversano il mondo. Non proponiamo risposte semplici, ma occasioni di confronto, conoscenza e partecipazione, convinti che la cultura possa ancora generare processi di cambiamento e nuove prospettive di futuro”, dichiara Gaetano Giunta, fondatore della Fondazione MeSSInA. Ad aprire il Festival, sabato 18 luglio, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, sarà il concerto della Big Band del Conservatorio Corelli, diretta da Samuel Mortellaro e Rita Collura, seguito dalla consegna del Premio Horcynus Orca 2026, dedicato quest’anno alla memoria del filosofo Edgar Morin e del direttore della fotografia Carlo Di Palma. Ospite della serata sarà Adriana Chiesa Di Palma.

Dal 20 luglio al 1° agosto il Festival ospiterà la Summer School

Dal 20 luglio al 1° agosto il Festival ospiterà la Summer School dedicata alla conservazione e al restauro dell’arte contemporanea. Il cartellone proporrà inoltre le rassegne Open Space (20-23 luglio), Mare di Cinema Arabo (27 luglio), La Nueva Ola, dedicata al cinema spagnolo e latinoamericano, realizzata in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo e arricchita dal Premio del Pubblico per la sezione spagnola e latinoamericana (28-30 luglio), e Arcipelaghi Laterali (20 luglio e 31 luglio-1° agosto).

In programma anche il Pelorias Sea Sound Fest

In programma anche il Pelorias Sea Sound Fest, a cura di Tuma Records (26 luglio), le Jurnate del Design curate dal collettivo KOMAD (31 luglio, 1 e 2 agosto), laboratori per bambini, presentazioni di libri, mostre, osservazioni astronomiche e incontri con registi, artisti, studiosi e ospiti internazionali. Il Festival renderà inoltre omaggio a grandi maestri del cinema come Michelangelo Antonioni, Carlo Di Palma, Isao Takahata, Jim Jarmusch e Mario Camerini, affiancando alle proiezioni momenti di approfondimento con autori, critici e protagonisti del panorama culturale internazionale.

L’Horcynus Festival è realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca

L’Horcynus Festival è realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeSSInA, con il sostegno della Regione Siciliana, del Ministero della Cultura, della Sicilia Film Commission, dell’Università degli Studi di Messina e di una vasta rete di partner istituzionali e culturali che, anno dopo anno, contribuiscono alla crescita e alla dimensione internazionale della manifestazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Fino alle ore 18.00 e fino a esaurimento dei posti disponibili è possibile prenotare gratuitamente il posto auto alle Torri Morandi ATM.

Programma

18 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 21,00 Big Band Corelli in concerto, direttori Samuel Mortellaro e Rita Collura

Premio Horcynus Orca 2026 alla memoria di Edgar Morin e alla memoria di Carlo Di Palma

Ospiti: Adriana Chiesa Di Palma

19 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Sala Consolo, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 19,00 Acqua e zucchero: Carlo di Palma, i colori della vita di Fariborz Kamkari, documentario, Italia 2016, 91’

20 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 21,00 Open space: Patres di Saverio Tavano, 15’

Fili invisibili di Fabio Schifilliti, 18’

Arcipelaghi Laterali, cortometraggi dal Laterale Film Festival

a seguire Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, Italia 1964. 117’

Ospiti: Paolo Benvenuti, Saverio Tavano, Fabio Schifilliti

21 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 21,00 Proiezioni di videorecensioni realizzate dagli studenti del progetto Horcynus Edu (CIPS)

Un anno di scuola di Laura Samani, Italia 2025, 102’. Ospiti: Paolo Benvenuti.

22 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 21,00 Open space: Come una goccia d’acqua di Marta Puglisi, 13’

La Pietra del Triona di Riccardo Cannella, 25’

Blow up di Michelangelo Antonioni, Italia 1966, 111’.

Ospiti: Paolo Benvenuti, Marta Puglisi.

23 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 21,00 Open space: Ferro di Lucilla Mininno, 14’

Ha toccato di Giusi Cataldo, 13’

Cortometraggi amati da Paolo Benvenuti e dal Red Line Film Festival

Federico Vitella: “Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma: il colore dello sguardo”

Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni, Italia 1982, 111’.

Ospiti: Paolo Benvenuti, Federico Vitella, Lucilla Mininno, Giusi Cataldo.

24 LUGLIO Forte Petrazza

Horcynus Festival 2026

Ore 18,00 Laboratorio per bambini. Inaugurazione mostra di fotografie astronomiche.

Ore 21,00 osservazione astronomica

25 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 19,30 presentazione del libro “L’ombra di Colapesce” di Lorenzo Martino. Presente l’autore con live drawing

Ore21,00 La storia della principessa splendente di Isao Takahata, animazione, Giappone, 2013, 137’

26 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 17,30 Pelorias Sea Sound Fest a cura di Tuma Records

4 performance live: I Sordi, Butter Funk Family, Zebra TSO, Ngasa Ngasa.

27 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 21,00 Mare di Cinema Arabo

Coyotes di Said Adel Said Zagha, documentario, Palestina, Francia, Giordania, Regno Unito, 2025, 20’

Sahbety (La mia amica) di Kawthar Younis, documentario, Egitto, 2022, 17’

Dancing on the edge of a volcano di Cyril Aris, documentario, Libano-Germania, 2025, 87’

Ospiti: Erfan Rashid, Cyril Aris, Said Zagha

28 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 18,00 Laboratorio per bambini

ore 21:00 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo y latino americano:

Anatomia dell’ansia (Parte 1) di Rocío Quillahuaman, animazione, Spagna – Perù, 2025, 3’

Frontera (anteprima italiana) di Judith Colell, Spagna – Belgio, 2025, 101’

Ospiti: Iris Martin Peralta, Federico Sartori, Judith Colell

29 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

ore 21:00 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo y latino americano:

Effetà di Jacob Gòmez e Roger Bayerri, Spagna, 2026, 7’

Runa Simi di Augusto Zegarra, documentario, Perù, 2025, 85’

Ospiti: Iris Martin Peralta, Federico Sartori, Jacob Gòmez

30 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

ore 21:00 La Nueva Ola Festival del cinema spagnolo e latinoamericano:

Anatomia dell’ansia (Parte 2) di Rocío Quillahuaman, animazione, Spagna – Perù, 2025, 3’

La Furia di Gemma Blasco, Spagna, 2025, 106’

Ospiti: Iris Martin Peralta, Federico Sartori, Rocío Quillahuaman

31 LUGLIO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 18,30 (Sala Consolo) workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo KOMAD:

Il Designer Center.

Ore 21,00 Arcipelaghi Laterali, cortometraggi dal Laterale Film Festival

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush, USA, Francia, Irlanda, 2025, 110’

1 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

Horcynus Festival 2026

Ore 9,00 – 18,00 Horcynus summer school 2026 su conservazione e restauro dell’arte contemporanea

Lezioni, masterclass e laboratori

Ore 18,30 (Sala Consolo) workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo KOMAD:

Il Designer Center.

Ore 20,00 Presentazione del libro “La Sicilia è un sentimento” di Antonio Spadaro e letture da “Codice Siciliano”

Arcipelaghi Laterali, cortometraggi dal Laterale Film Festival

Ore 21,45 Ulisse di Mario Camerini, Italia, 1954, 110’

Ospiti: Antonio Spadaro, Enzo Rega, Gianfranco Quero, Saverio Bafaro.

2 AGOSTO Palazzo Biscari, Mirabella Imbaccari

Horcynus Festival 2026

Ore 18,30 workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo KOMAD: Il Designer Center.

Presentazione dell’opera di Bernardo Corbellini.

Ospiti: Luca Fois, Marta Meta, Bernardo Corbellini

12 AGOSTO Forte Petrazza

Ore 21,00 Osservazione astronomica eclissi lunare.

INGRESSO LIBERO

Fino alle 18,00 e fino ad esaurimento dei posti concessi è possibile prenotare il posto macchina gratuito alle Torri Morandi ATM.

Per info e prenotazioni festival@horcynusorca.it.