Messina, torna la Young Race: i giovani velisti in regata per sostenere SOS Villaggi dei Bambini

I giovani velisti tra i 7 e i 13 anni saranno protagonisti domenica 12 luglio della 3ª Young Race – Regata sullo Stretto, la manifestazione promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Messina e dalla Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”. L’iniziativa sostiene le attività di SOS Villaggi dei Bambini ETS che da oltre sessant’anni si impegna per garantire il diritto di ogni bambino a crescere in un ambiente familiare sicuro e protettivo.

Le gare prenderanno il via alle ore 10:00 nelle acque dello Stretto

Le gare prenderanno il via alle ore 10:00 nelle acque dello Stretto di Messina e vedranno sfidarsi giovani velisti nelle categorie Optimist e ILCA. Al termine della competizione saranno premiati i primi tre classificati e la prima classificata delle categorie (Optimist e ILCA). Sarà, inoltre, assegnato un riconoscimento speciale al più giovane iscritto/a alla Scuola di Vela e al più giovane partecipante alla Regata. Nel corso della mattinata la giornalista Alessia Franco raccoglierà le testimonianze dei partecipanti e dei vincitori, mentre sarà presente anche Colette Morin, in rappresentanza di SOS Villaggi dei Bambini.

La Young Race conferma come lo sport possa diventare uno strumento di crescita e inclusione

La Young Race conferma come lo sport possa diventare uno strumento di crescita e inclusione, capace di trasmettere ai più giovani valori come collaborazione, autonomia, rispetto delle regole e fiducia nelle proprie capacità, creando al tempo stesso occasioni concrete di solidarietà. “Ogni bambino dovrebbe avere l’opportunità di vivere esperienze che rafforzano fiducia, autonomia e relazioni positive. La Young Race dimostra come lo sport possa diventare uno spazio educativo capace di unire un’intera comunità attorno ai diritti dei bambini e dei ragazzi. Attraverso iniziative come questa è possibile sostenere concretamente i più piccoli e le famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità, costruendo insieme opportunità di crescita e inclusione”, Samantha Tedesco, Responsabile Accademia SOS Villaggi dei Bambini ETS.

Sarà possibile iscriversi direttamente presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Messina oppure inviando una e-mail all’indirizzo: messina@leganavale.it. La manifestazione rinnova così l’impegno degli organizzatori nel trasformare una competizione sportiva in un’occasione di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia, valorizzando il ruolo educativo dello sport e il sostegno alle attività di SOS Villaggi dei Bambini ETS.