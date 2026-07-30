Messina, torna la “Historica Caccia al Pescespada” nel Lago Grande di Ganzirri

Domenica 2 agosto, alle ore 18.00, il Lago Grande di Ganzirri ospiterà la terza edizione di “Xiphias. La Historica Caccia al Pescespada”, la rappresentazione scenica che rievoca la particolare tecnica di pesca del pescespada praticata anticamente con due imbarcazioni – la feluca da posta e il luntro – oggi riunite nella moderna feluca a tutti nota. L’evento, coordinato dalla Società Cooperativa Simone, vedrà la partecipazione del sindaco Federico Basile e degli assessori con delega rispettivamente al Turismo e alla Cultura Enzo Caruso, alle Politiche sportive Stello Vadalà e ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

Il programma prenderà il via con una Regata di Vele Latine

Il programma prenderà il via con una Regata di Vele Latine, a cura dell’Associazione Fata Morgana ASD, e con le gare di canottaggio nelle specialità singolo e doppio. Seguirà la rievocazione storica vera e propria: attraverso la rappresentazione scenica della “Caccia al pescespada”, il pubblico, disposto lungo la riva del lago, potrà seguire con partecipazione e pathos l’antica tradizione della caccia al pesce (finto), trainato da una piccola imbarcazione e inseguito dal luntro a bordo del quale prenderanno posto quattro vogatori e un fiocinatore. Ad animare la spettacolare simulazione, facendo rivivere una tradizione che sarebbe altrimenti da considerarsi estinta, saranno gli anziani pescatori della Riviera messinese.

Grazie a loro torneranno a rivivere gli antichi “eroi” dello Stretto – lanzatùri, banniatùri, antinnèri, rematùri – e l’intero colorito mondo della marineria tradizionale che un tempo gravitava nell’orbita dei “piscispatàri”: mastri d’ascia, calafàti, remolari, confiniddàri, ferrara e mestieri affini.

Alla realizzazione della rappresentazione concorrono:

• Società Cooperativa Simone

• Pro Loco Capo Peloro

• Cooperativa Lago Grande

• Equipaggi delle Feluche dello Stretto

• Associazioni sportive di canottaggio Canottieri Thalatta e Club Nautico Messina

• Associazione Velica Morgana ASD

• Spank Animazione

• Parrocchia di San Nicola di Ganzirri.