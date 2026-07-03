Messina, tavolo tecnico sulla litoranea Nord: Basile apre un canale diretto tra residenti, Comune e operatori della movida

A Messina si apre una nuova fase di confronto sulla litoranea nord, una delle aree più frequentate della città, soprattutto nei mesi in cui la movida e le attività economiche lungo la costa diventano centrali per la vita sociale e commerciale del territorio. Il sindaco Federico Basile ha annunciato la convocazione del tavolo tecnico dedicato alla litoranea nord, mantenendo l’impegno assunto nei giorni scorsi. Nel corso della riunione si è decisione di attivare un canale di comunicazione diretto tra Amministrazione comunale, imprenditori e cittadini, con l’obiettivo di segnalare rapidamente le criticità e affrontarle in modo condiviso.

Basile: equilibrio tra movida e qualità della vita dei residenti

Il tema centrale riguarda la necessità di trovare un equilibrio tra due esigenze: da una parte le attività economiche che animano la movida della litoranea nord, dall’altra il diritto dei residenti a vedere tutelata la propria qualità della vita. Il sindaco Federico Basile ha posto l’accento proprio su questo punto, spiegando che la zona è un territorio nel quale convivono interessi diversi, tutti da ascoltare e governare attraverso un confronto stabile.

“Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, oggi abbiamo mantenuto l’impegno assunto, convocando il tavolo tecnico dedicato alla litoranea nord, un territorio nel quale è necessario trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche che animano la movida e il diritto dei residenti che vivono quotidianamente il quartiere a vedere tutelata la propria qualità della vita. Insieme all’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, ad ATM, a Messinaservizi Bene Comune, a Confcommercio, Confesercenti, Fiba Confesercenti, ULM – Unione Locali Messina e ai rappresentanti dei comitati Vivere la Litoranea, Quiete, Salute e Sicurezza – “Non sono concessioni, sono diritti”, In Riva allo Stretto, Vivere Insieme al Km 13,400 e Cittadini Litoranea Messina, ho voluto promuovere un confronto nel quale tutte le parti coinvolte hanno potuto esporre il proprio punto di vista. Dopo aver ascoltato le criticità oggettive e reali rappresentate dai residenti e, allo stesso tempo, le esigenze degli imprenditori che ogni giorno operano lungo la litoranea, abbiamo deciso di attivare un canale di comunicazione diretto tra Amministrazione, operatori economici e residenti, per consentire di segnalare tempestivamente eventuali criticità e affrontarle insieme in modo rapido ed efficace. Questo tavolo non sarà un appuntamento isolato. Continuerà a riunirsi, perché il confronto continuo è il metodo che abbiamo scelto per trasformare le criticità in soluzioni concrete, nell’interesse dell’intera comunità messinese”, rimarca Basile.

Canale diretto tra Amministrazione, operatori economici e residenti

La decisione più concreta emersa dal tavolo è l’attivazione di un canale di comunicazione diretto tra Comune di Messina, operatori economici e residenti della litoranea nord. Lo strumento servirà a raccogliere segnalazioni tempestive su eventuali criticità e a intervenire in maniera rapida ed efficace. La scelta nasce dopo l’ascolto delle problematiche rappresentate dai cittadini e delle esigenze espresse dagli imprenditori che lavorano quotidianamente lungo la litoranea. L’obiettivo dichiarato è evitare che le criticità si trasformino in conflitti permanenti, costruendo invece un metodo di gestione condiviso.

Chi ha partecipato al confronto sulla litoranea nord

Al tavolo promosso dal sindaco Federico Basile hanno preso parte l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, ATM, Messinaservizi Bene Comune, Confcommercio, Confesercenti, Fiba Confesercenti e ULM – Unione Locali Messina. Presenti anche i rappresentanti dei comitati Vivere la Litoranea, Quiete, Salute e Sicurezza – “Non sono concessioni, sono diritti”, In Riva allo Stretto, Vivere Insieme al Km 13,400 e Cittadini Litoranea Messina. Una partecipazione ampia, che conferma la complessità del tema e la necessità di mettere allo stesso tavolo istituzioni, associazioni di categoria e residenti.

Movida a Messina, il nodo della convivenza sulla litoranea nord

La litoranea nord di Messina rappresenta un’area strategica per l’economia cittadina e per la socialità, ma anche un quartiere vissuto ogni giorno da residenti che chiedono tutela della vivibilità, della quiete e della sicurezza. Il confronto promosso dall’Amministrazione punta proprio a gestire questa convivenza. Da un lato ci sono le attività che contribuiscono ad animare la zona e a sostenere l’economia locale; dall’altro ci sono le esigenze di chi abita lungo la litoranea e chiede che la qualità della vita venga garantita anche nei periodi di maggiore afflusso.

Il tavolo tecnico continuerà a riunirsi

Un altro punto importante riguarda la continuità del percorso. Il tavolo tecnico sulla litoranea nord non sarà un appuntamento isolato, ma continuerà a riunirsi. Basile ha indicato il confronto continuo come metodo scelto dall’Amministrazione per trasformare le criticità in soluzioni concrete. La prospettiva, quindi, non è quella di un singolo incontro risolutivo, ma di un percorso strutturato che permetta di monitorare nel tempo la situazione e intervenire quando necessario. Il canale diretto tra Comune, residenti e operatori economici diventa così lo strumento operativo di un confronto permanente.

Litoranea nord, la sfida è trasformare le criticità in soluzioni

La vicenda della litoranea nord di Messina mette al centro una questione cruciale per molte città: come conciliare movida, attività produttive, turismo, lavoro e diritto dei residenti alla serenità quotidiana. L’Amministrazione comunale sceglie la strada del tavolo tecnico e del dialogo diretto tra tutti i soggetti coinvolti. Per il sindaco Federico Basile, il confronto deve servire a trasformare le criticità in soluzioni concrete nell’interesse dell’intera comunità messinese. La decisione di rendere stabile il tavolo e di attivare un canale di comunicazione diretto rappresenta il primo passaggio operativo per gestire le esigenze di un territorio centrale per la città, evitando contrapposizioni e puntando su un equilibrio condiviso.