Messina, strade dissestate nell’area della Piazza San Vincenzo: interrogazione al Sindaco Basile | FOTO

Nicola Cosentino, Consigliere della IV Circoscrizione di Messina, ha voluto rendere pubblica l’interrogazione presentata questa mattina al Sindaco Basile a seguito “dell’ennesima lagnanza ricevuta da cittadini residenti nelle aree limitrofe alla frequentata Piazza San Vincenzo, i quali denunciano il perdurare di gravi criticità che incidono sulla sicurezza della circolazione stradale e rendono particolarmente difficoltosa la percorrenza delle vie interessate, con evidenti disagi e potenziali rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni”.

Questa l’interrogazione integrale:

“Il sottoscritto Nicola Cucinotta, Consigliere della IV Circoscrizione,

Premesso che

circa un anno e mezzo fa l’Amministrazione comunale, ancor prima delle dimissioni del Sindaco e della successiva rielezione a seguito delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, annunciava con grande enfasi l’affidamento di due appalti, per un valore complessivo di circa un milione di euro, destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, suddivisa nelle macroaree centro-sud e centro-nord;

tale annuncio lasciava presagire un piano di interventi capace di affrontare in maniera organica le numerose criticità presenti sul territorio comunale;

Considerato che

a distanza di oltre un anno, molte delle arterie maggiormente compromesse risultano ancora escluse dagli interventi programmati e continuano a versare in condizioni di grave degrado;

le continue segnalazioni provenienti dai cittadini, dalle associazioni e dai rappresentanti del territorio della IV Circoscrizione confermano una situazione ormai insostenibile sotto il profilo della sicurezza stradale e della qualità della vita;

in particolare, le condizioni del manto stradale di via Monsignor D’Arrigo, via Quod Quaeris, via Gesù e Maria in San Leone, via Pietro Ballaroto, via Fonderie, via Pracanica, via del Pozzo, via Peschiera e via Porzio rappresentano un serio pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni;

tali arterie, percorse quotidianamente da migliaia di veicoli, costituiscono importanti collegamenti cittadini e non è più accettabile che, a pochi passi dal centro urbano in aree nelle quali insistono scuole, strutture sportive, una Facoltà dell’Università di Messina, farmacie e supermercati, si continui a transitare su strade ridotte a vere e proprie “mulattiere”, caratterizzate da asfalti completamente deteriorati, profonde buche, avvallamenti e pericolosi dislivelli che aumentano il rischio di incidenti e arrecano continui danni ai veicoli;

Rilevato che

analoghe criticità erano già state evidenziate dal Consigliere comunale Giuseppe Villari con interrogazione presentata il 17 aprile 2025, nella quale veniva richiesto l’inserimento delle medesime arterie tra le priorità del piano di manutenzione, senza che, ad oggi, siano stati registrati interventi risolutivi;

i cittadini interessati attendono risposte concrete da anni e non possono continuare ad assistere a continui annunci cui non seguono interventi tempestivi ed efficaci;

Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

se le strade sopra indicate siano state inserite, come reiteratamente richiesto, nel cronoprogramma degli interventi di manutenzione straordinaria e, in caso affermativo, quali siano i tempi previsti per l’avvio e la conclusione dei lavori; quali criteri siano stati adottati dall’Amministrazione per individuare le priorità degli interventi sulla rete viaria comunale, ed in particolare nella IV Circoscrizione; per quale motivo arterie strategiche e ad alta percorrenza, che presentano evidenti condizioni di pericolosità, risultino ancora escluse dagli interventi già annunciati; se l’Amministrazione intenda inserire, già a partire dal prossimo mese di settembre, prima dell’apertura delle scuole, il rifacimento del manto stradale di via Monsignor D’Arrigo, via Quod Quaeris, via Gesù e Maria in San Leone, via Pietro Ballaroto, via Fonderia, via Pracanica, via del Pozzo, via Peschiera e via Porzio tra le priorità assolute del piano di manutenzione.

L’interrogante evidenzia come non sia più il tempo degli annunci o della propaganda, bensì quello delle risposte concrete. La sicurezza dei cittadini non può essere subordinata a logiche di comunicazione politica, ma deve rappresentare una priorità assoluta dell’azione amministrativa. Le risorse pubbliche stanziate devono tradursi rapidamente in cantieri, opere concluse e risultati tangibili. Le periferie e le aree della IV Circoscrizione, troppo spesso dimenticate, meritano la stessa attenzione e la medesima dignità riservate alle altre zone della città”.