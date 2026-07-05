Messina, sopralluogo sul viale Annunziata dopo il cedimento del manto stradale

A seguito del cedimento del manto stradale verificatosi sul viale Annunziata a Messina, all’altezza della rotatoria nei pressi della scuola “Beata Eustochia”, l’Amministrazione comunale è prontamente intervenuta disponendo un sopralluogo tecnico per una prima valutazione della situazione. Sul posto si è recato l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti, insieme ai tecnici del Dipartimento Servizi Tecnici, al fine di verificare l’entità del cedimento e definire le attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

L’area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza mediante apposita recinzione

Nel frattempo, l’area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza mediante apposita recinzione e contestualmente sono state predisposte misure temporanee per la regolazione della viabilità, con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione e decongestionare il traffico nell’area interessata. “L’obiettivo è intervenire nel più breve tempo possibile – dichiara l’assessore Caminiti – per ripristinare la piena funzionalità del tratto interessato, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e la regolare circolazione veicolare”. L’assessore ha inoltre assicurato che nei prossimi giorni sarà effettuata una campagna di indagini per verificare l’entità del dissesto e poter procedere in breve tempo con gli interventi di ripristino.