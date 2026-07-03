Messina, Siracusano chiede un cambio di passo al Pd dopo le comunali: “serve rivitalizzare il partito”

Un cambio di passo per il Partito Democratico a Messina, dopo l’analisi del voto delle recenti Elezioni Amministrative. È questo il messaggio lanciato da Domenico Siracusano a margine della Direzione Provinciale della Federazione del PD Messina, riunita per affrontare il quadro politico emerso dalle urne e discutere le prospettive future del partito nel territorio provinciale. Al centro del confronto, secondo quanto dichiarato da Siracusano, c’è la necessità di andare oltre le logiche interne che rischiano di indebolire l’azione politica del PD messinese. Il nodo principale riguarda la capacità del partito di offrire alla provincia di Messina una proposta politica credibile, unitaria e adeguata al ruolo che il Partito Democratico riveste nella società italiana.

Siracusano: “superare personalismi e divisioni interne”

La notizia politica più rilevante emersa dalla Direzione provinciale è la richiesta di una svolta nella gestione del partito. Siracusano pone con forza il tema del superamento dei personalismi esasperati e delle divisioni interne, richiamando tutte le componenti del PD a una maggiore responsabilità collettiva. Il messaggio arriva in un momento di riflessione per la Federazione provinciale, chiamata a leggere il risultato delle recenti amministrative non solo come dato elettorale, ma anche come occasione per ripensare organizzazione, linea politica e capacità di iniziativa sul territorio.

“Serve un cambio di passo. Andare oltre i personalismi esasperati, superare divisioni interne ed offrire alla provincia di Messina una proposta politica all’altezza della funzione che il Partito Democratico ha nella società italiana. La Direzione Provinciale della Federazione di Messina è stata un’occasione di dibattito franca e aperta ma non basta dirsi le cose. Al confronto deve seguire l’azione, l’iniziativa politica ed organizzativa. La scelta di una gestione condivisa, superando le divisioni congressuali, non è più rinviabile. Per questo serve una assunzione di co-responsabilità che coinvolga tutte e tutti a partire dal segretario provinciale e dal deputato regionale, fino all’ultimo degli iscritti. Senza questa scelta di fondo rischiamo una palude.

Non si può morire di tatticismi e posizionamenti. Serve rivitalizzare il PD, insieme”, evidenzia Siracusano.

Direzione provinciale PD Messina, dal dibattito all’azione politica

Nelle parole di Domenico Siracusano, la Direzione Provinciale del PD Messina è stata un momento di confronto “franco e aperto”. Ma il punto, evidenziato con chiarezza, è che il dibattito interno non può rimanere confinato alla sola analisi. Per Siracusano, al confronto deve seguire una fase concreta di azione politica e iniziativa organizzativa. La discussione sul voto, dunque, diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sullo stato del Partito Democratico in provincia di Messina e sulla sua capacità di essere presente, riconoscibile e incisivo nel dibattito pubblico locale. La richiesta è quella di trasformare l’analisi post-elettorale in una nuova fase politica, superando immobilismi, tatticismi e posizionamenti che, secondo Siracusano, rischiano di bloccare la Federazione in una condizione di stallo.

Gestione condivisa del partito e superamento delle divisioni congressuali

Uno dei passaggi più significativi riguarda la necessità di una gestione condivisa del partito. Siracusano indica questa scelta come non più rinviabile, collegandola direttamente al superamento delle divisioni congressuali. Il tema, nel quadro del PD Messina, è quello di una responsabilità diffusa che non riguardi soltanto i vertici, ma l’intera comunità democratica provinciale. Siracusano chiama in causa tutte e tutti: dal segretario provinciale al deputato regionale, fino all’ultimo degli iscritti. La prospettiva indicata è quella di una co-responsabilità capace di ricomporre il partito, rilanciare il radicamento territoriale e restituire forza all’iniziativa politica. Una linea che punta a superare le fratture interne e a costruire una proposta comune per la provincia.

Il rischio della “palude” e l’appello a rivitalizzare il PD

Il passaggio più netto dell’intervento di Siracusano riguarda il rischio di una “palude” politica. L’espressione fotografa la preoccupazione per una fase in cui il Partito Democratico messinese potrebbe restare bloccato da equilibri interni, tatticismi e posizionamenti, senza riuscire a produrre una proposta all’altezza delle attese degli elettori e del territorio. Da qui l’appello a rivitalizzare il PD, non come slogan, ma come obiettivo politico e organizzativo. La richiesta è quella di mettere da parte i personalismi e costruire una fase nuova, fondata su unità, responsabilità e iniziativa. Per Siracusano, il rilancio del PD in provincia di Messina passa dalla capacità di agire insieme. Dopo le Elezioni Amministrative, la Federazione provinciale è chiamata a trasformare l’analisi del voto in un percorso politico condiviso, capace di rafforzare il ruolo del partito e di offrire alla comunità messinese una proposta più solida e riconoscibile.