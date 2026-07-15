Messina: Silvia Bosurgi eletta presidente della commissione scuola, cultura, turismo, sport

La quinta commissione consiliare del Comune di Messina, l’organismo che si occupa di sport, istruzione, cultura e politiche giovanili, ha completato il rinnovo dei propri vertici con l’elezione del nuovo presidente. A guidare la commissione sarà Silvia Bosurgi, consigliera comunale della lista “Amo Messina”. La nomina assume particolare rilievo per il ruolo strategico della commissione, chiamata ad affrontare temi che riguardano direttamente la vita della città, dalla scuola alla cultura, passando per turismo, sport, valorizzazione del territorio e politiche per i giovani.

La vicepresidenza a Lino Summa, secondo vicepresidente Benedetto Vaccarino

La composizione dell’ufficio di presidenza della quinta commissione vede una presenza prevalente della lista “Amo Messina”. La vicepresidenza vicaria è stata infatti assegnata al consigliere Lino Summa, anche lui esponente della stessa lista del neo presidente Silvia Bosurgi. Il ruolo di secondo vicepresidente è invece andato al consigliere di opposizione Benedetto Vaccarino, appartenente alla lista “Popolari e autonomisti”.

La commissione chiamata a lavorare sui temi strategici per Messina

La nuova guida della quinta commissione consiliare sarà chiamata a confrontarsi con dossier di grande interesse per la comunità messinese. Le competenze dell’organismo comprendono infatti ambiti che incidono sulla qualità dei servizi e sulla capacità della città di valorizzare le proprie risorse. Dall’attenzione all’edilizia scolastica alle politiche legate al diritto allo studio, passando per la tutela del patrimonio culturale, la gestione e valorizzazione di musei e biblioteche, fino alla promozione degli eventi e del turismo, il lavoro della commissione rappresenterà un passaggio importante nel percorso amministrativo del Comune. Particolare attenzione sarà riservata anche al settore dello sport, con riferimento all’impiantistica sportiva, e alle politiche giovanili, due ambiti considerati fondamentali per favorire partecipazione, aggregazione e nuove opportunità per i cittadini più giovani.